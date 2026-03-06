Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Religión y Educación

Cristóbal Soria, sobre la guía a los colegios de Barcelona por el Ramadán: "Nos obligan a normalizar este tipo de cosas"

El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado una documento a los centros públicos de la ciudad, con una serie de recomendaciones a adoptar con los alumnos musulmanes en las fechas señaladas por su calendario religioso. La polémica y el debate están servidos.

Cristóbal Soria, sobre los colegios en Ramadán

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Actividades alternativas para evitar el la música, el baile, o adaptar las salidas del centro escolar, las actividades físicas o los exámenes, e incluso aconseja facilitar espacios para la oración. Esas son algunas de las sugerencias que desde el Ayuntamiento de Barcelona han hecho llegar a los centros educativos públicos en aras de la convivencia y evitar la discriminación entre el alumnado, de cara a la celebración del Ramadán por parte de la comunidad musulmana.

Parte de la oposición ya ha manifestado abiertamente su disconformidad y por ejemplo Vox ha expresado lo siguiente: "Es escandaloso. Quieren que la ciudad sea Marrakech".

Desde el consistorio insisten en que se trata de consejos y la guía se limita a sugerir sin ninguna obligatoriedad mediante.

"¡Los viernes de vigilia les dan exactamente igual!"

El colaborador de Espejo Público Cristóbal Soria ponía el grito en el cielo y justificaba con un ejemplo su argumentación recordando que precisamente ahora también, los católicos, estamos en Cuaresma, periodo que precede a la Semana Santa: "Hoy es viernes de vigilia. Tú imagínate que le mandan a los colegios un escrito diciéndole que los niños no pueden comer bacalao. Que tienen que comer bacalao y no carne. Yo no quiero imaginarme la que se hubiera montado. Hubiera habido manifestaciones. Hubiese habido una quedada esta noche, bueno bueno... Se hubiera acabado".

"Nos obligan a normalizar este tipo de cosas", situación con la que Soria se manifestaba completamente de acuerdo, pero al mismo tiempo reclamando que la religión católica no contaría con las mismas medidas de protección a día de hoy

"¡Los viernes de vigilia les dan exactamente igual! (...) ¡Si nos han quitado el día del padre!", exclamaba Cristóbal Soria.

"Las religiones en sus casas"

Por último la periodista Isabel Rábago hacía un alegato por una enseñanza donde se dejen a parte las religiones: "Los colegios no están para esto, los colegios están para formar. La religión tiene que estar en casa porque somos aconfesionales, ¿no?".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Reconciliación de Isabel Pantoja con su hijo Kiko.

¿Se han reconciliado Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera? "Ella ha tenido un problema crítico relacionado con la salud"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Eduardo Navarrete

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Eduardo Navarrete, el diseñador que se atreve a todo

Reconciliación de Isabel Pantoja con su hijo Kiko.

¿Se han reconciliado Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera? "Ella ha tenido un problema crítico relacionado con la salud"

3_Alba

Alba pasa a jugar la final con un panel de 500€ más un premio para dos

Cristóbal Soria, sobre los colegios en Ramadán
Religión y Educación

Cristóbal Soria, sobre la guía a los colegios de Barcelona por el Ramadán: "Nos obligan a normalizar este tipo de cosas"

2_Meloquedo
Mejores Momentos | 6 de marzo

El ‘me lo quedo’ le brinda a Alba un panel de ¡1.275€!

1_Laura
Mejores Momentos | 6 de marzo

La letra oculta premia a Laura con el ‘super comodín’ y 500€

La concursante ha conseguido descifrar la ‘letra oculta’, que estaba repetida en cinco ocasiones.

Curso de maquillaje por el 8M.
Polémico taller de maquillaje

Suspenden un curso de maquillaje para mujeres maltratadas: "Lo más doloroso es que digan que las voy a enseñar a tapar moratones"

Lo que iba a ser una actividad más dentro del programa del Día Internacional de la Mujer ha terminado convertido en una tormenta política y social. Un taller de maquillaje para ayudar a mujeres a afrontar entrevistas laborales se hizo viral en redes sociales y desató una oleada de críticas, insultos y amenazas.

Chipirones crujientes con piquillos y huevo poché

Receta de chipirones crujientes con piquillos y huevo poché, de Joseba Arguiñano

Tragedia en la pasarela de Santander.

El padre de Elena, la última víctima mortal del puente de Santander: "Si los buzos hubieran bajado la podían haber rescatado con vida"

Langostinos a la americana con arroz: una receta sabrosa y ligera de Karlos Arguiñano

Langostinos a la americana con arroz: una receta sabrosa y ligera de Karlos Arguiñano

Publicidad