Cristóbal Soria, sobre la guía a los colegios de Barcelona por el Ramadán: "Nos obligan a normalizar este tipo de cosas"

Actividades alternativas para evitar el la música, el baile, o adaptar las salidas del centro escolar, las actividades físicas o los exámenes, e incluso aconseja facilitar espacios para la oración. Esas son algunas de las sugerencias que desde el Ayuntamiento de Barcelona han hecho llegar a los centros educativos públicos en aras de la convivencia y evitar la discriminación entre el alumnado, de cara a la celebración del Ramadán por parte de la comunidad musulmana.

Parte de la oposición ya ha manifestado abiertamente su disconformidad y por ejemplo Vox ha expresado lo siguiente: "Es escandaloso. Quieren que la ciudad sea Marrakech".

Desde el consistorio insisten en que se trata de consejos y la guía se limita a sugerir sin ninguna obligatoriedad mediante.

"¡Los viernes de vigilia les dan exactamente igual!"

El colaborador de Espejo Público Cristóbal Soria ponía el grito en el cielo y justificaba con un ejemplo su argumentación recordando que precisamente ahora también, los católicos, estamos en Cuaresma, periodo que precede a la Semana Santa: "Hoy es viernes de vigilia. Tú imagínate que le mandan a los colegios un escrito diciéndole que los niños no pueden comer bacalao. Que tienen que comer bacalao y no carne. Yo no quiero imaginarme la que se hubiera montado. Hubiera habido manifestaciones. Hubiese habido una quedada esta noche, bueno bueno... Se hubiera acabado".

"Nos obligan a normalizar este tipo de cosas", situación con la que Soria se manifestaba completamente de acuerdo, pero al mismo tiempo reclamando que la religión católica no contaría con las mismas medidas de protección a día de hoy

"¡Los viernes de vigilia les dan exactamente igual! (...) ¡Si nos han quitado el día del padre!", exclamaba Cristóbal Soria.

"Las religiones en sus casas"

Por último la periodista Isabel Rábago hacía un alegato por una enseñanza donde se dejen a parte las religiones: "Los colegios no están para esto, los colegios están para formar. La religión tiene que estar en casa porque somos aconfesionales, ¿no?".

