Inmobiliarias anuncian pisos "con trampa" para burlar el límite de precios: "En la descripción te van añadiendo conceptos"

La escasez de vivienda y los precios disparados han abierto la puerta a nuevas fórmulas para esquivar los límites legales, como inflar el coste final con múltiples gastos extra.

Alquiler

Buscar piso de alquiler en algunas zonas como Madrid o Barcelona se ha convertido en misión imposible, lo que se convierte en el caldo de cultivo perfecto para las estafas y las trampas. La última tendencia: añadir decenas de gastos extra que aumentan el precio del alquiler, pero sin superar la cantidad que marca la ley.

En Blanes (Girona), por ejemplo, al tratarse de una zona declarada como tensionada por la ley de vivienda catalana, el alquiler debería estar limitado a unos 658 euros. Sin embargo, muchas inmobiliarias marcan ese precio, pero la letra pequeña añade otros gastos como el IBI, los gastos de la comunidad o el aparcamiento, que puede llegar a sumar unos 700 euros mensuales. Por tanto, el precio del alquiler en realidad duplica el establecido.

"Se ha convertido en la norma", nos cuenta Carme Martínez, una joven que ha estado buscando piso en Barcelona, "te ponen un precio y en la descripción te van añadiendo conceptos".

Las inmobiliarias se refugian en que, en teoría, están respetando la ley, ya que el precio inicial que marcan es el que encaja en la normativa. Sin embargo, la realidad es bien distinta y no es legal. ¡Dale al play para enterarte de todo!

