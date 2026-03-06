Alejandro, desconcertado con un reguetón que le suena a Bob Esponja: “Estoy flipando”

Alejandro y Javier se han quedado perplejos con la canción que les ha tocado en La Pista. Al menos, cuando han escuchado el primer fragmento. Roberto Leal ha bromeado con que podía ser el sonido de un móvil, mientras que a los concursantes les ha llevado por derroteros rarísimos. Sus respuestas han ido desde Bob Esponja hasta Heidi.

Por si fuera poco despiste, el verso de la letra les ha liado aún más: ‘Y debajo del mar tú me vas a encontrar’. “Yo estoy flipando, no sabía que esto existía”, ha asegurado Alejandro. Por su parte, Javier lo ha intentado con La Sirenita, sabiendo lo bien que le venían los segundos tras el desastre que había protagonizado con su equipo en el Una de Cuatro.

Con un poco más de música, al menos han descubierto que se trata de un reguetón. “Se ve que es mucho vuestro género favorito”, ha bromeado Roberto, mientras que Alejandro ha ironizado con lo que le gusta Bad Bunny. Finalmente, el duelo se ha resuelto ya con sólo un segundo con el título que el presentador ha dado en inglés para traducirlo al español. ¡Y efectivamente algo tiene que ver con Bob Esponja! ¡Descúbrelo en el vídeo!