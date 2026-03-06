Antena3
Alejandro, desconcertado con un reguetón que le suena a Bob Esponja: “Estoy flipando”

El concursante, muy expresivo, ha bromeado con la canción que le ha tocado en La Pista y se ha mostrado irónico con lo que le pega este estilo musical.

Alejandro y Javier se han quedado perplejos con la canción que les ha tocado en La Pista. Al menos, cuando han escuchado el primer fragmento. Roberto Leal ha bromeado con que podía ser el sonido de un móvil, mientras que a los concursantes les ha llevado por derroteros rarísimos. Sus respuestas han ido desde Bob Esponja hasta Heidi.

Por si fuera poco despiste, el verso de la letra les ha liado aún más: ‘Y debajo del mar tú me vas a encontrar’. “Yo estoy flipando, no sabía que esto existía”, ha asegurado Alejandro. Por su parte, Javier lo ha intentado con La Sirenita, sabiendo lo bien que le venían los segundos tras el desastre que había protagonizado con su equipo en el Una de Cuatro.

Con un poco más de música, al menos han descubierto que se trata de un reguetón. “Se ve que es mucho vuestro género favorito”, ha bromeado Roberto, mientras que Alejandro ha ironizado con lo que le gusta Bad Bunny. Finalmente, el duelo se ha resuelto ya con sólo un segundo con el título que el presentador ha dado en inglés para traducirlo al español. ¡Y efectivamente algo tiene que ver con Bob Esponja! ¡Descúbrelo en el vídeo!

Llum Barrera se suma a la reivindicación de Yolanda Ramos y los Goya: "La vida del influencer me sorprende"

El rechazo de Daniela por sus manchas en la piel: "Las entrevistas de trabajo telefónicas las paso, pero cuando me ven, todo cambia"

La reivindicación de Lola Herrera que ha marcado a Jordi Évole: "Es un testimonio que tenemos la obligación de grabar"

La indignación de los padres de Elena, la última víctima mortal de El Bocal: "Si se hubiese puesto un cartel, no estaríamos aquí"

Ayer localizaban el cuerpo sin vida de Elena, la sexta y última víctima mortal del accidente de la playa de El Bocal. Un trágico final que, según sus padres, se podría haber evitado.

La llamada que alertó del peligro de la pasarela de El Bocal días antes del accidente: "Si pasa un grupo, se caen y se matan"

Dos días antes del accidente que le ha costado la vida a seis jóvenes en la playa de El Bocal (Santander), un ciclista que pasaba por la zona llamó al 112 para alertar del mal estado de la pasarela. Una llamada que no generó ninguna reacción por parte de las autoridades.

Inmobiliarias anuncian pisos "con trampa" para burlar el límite de precios: "En la descripción te van añadiendo conceptos"

Daniela y Salma prueban la parte más venenosa del pez globo: “Voy a llorar”

VÍDEO INÉDITO: Daniela y Salma prueban la parte más venenosa del pez globo: “Voy a llorar”

Víctima de la estafa que usa la imagen de Pablo Motos: "Me lo creí y perdí 300.000 euros"

