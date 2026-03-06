¿Es un No a la Guerra 'fake' el de Pedro Sánchez?, responde Ana Botella: "Tuvo rapidez política en ponerse delante de la pancarta"

Ana Botella tiene un dilatado expediente en la Seguridad y en Defensa, y como tal ha analizado la postura de España en el conflicto que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán. Especialmente y como no podía ser de otra forma, en la restricción del Gobierno español a Estados Unidos a utilizar las bases norteamericanas de la Península en operaciones ofensivas de esta campaña militar; y que han originado una crisis diplomática entre EEUU y España, con cruce de declaraciones públicas y nuevas amenazas de Donald Trump.

Lecciones aprendidas

La exsecretaria de Estado de Seguridad y exintegrante de la Comisión Interparlamentaria de Defensa de la OTAN, aprecia que la sociedad española tiene "un mandato claro" contrario a la guerra. Esa posición se debería en buena parte a las experiencias cosechadas desde 2003, con la entrada de nuestro país en la guerra contra Irak, que decidió el popularmente conocido como 'Trío de las Azores', con José María Aznar como uno de sus vértices.

Las distintas encuestas darían fe de ese rechazo mayoritario a la actual guerra emprendida en Oriente Medio, por parte de la ciudadanía española.

La facilidad del eslogan

Pedro Sánchez fue de los primeros líderes europeos en pronunciarse tras conocerse el inicio de las hostilidades, marcando unas líneas soberanas para unos, iniciando una confrontación ventajista con Trump para otros.

"El presidente tuvo la rapidez de ponerse delante de esa opinión pública. Tuvo una rapidez política (...) de ponerse delante de la pancarta", analizaba Botella.

Inmensa complejidad del conflicto

Como experta en Seguridad y Defensa, Ana Botella, explicaba las múltiples "capas" que conforman este último episodio de la complicada situación en Oriente Medio. Todos los factores a observar desde una perspectiva más amplia y teniendo en cuenta que están interrelacionados: "En España en lo que tenemos que pensar es en el interés de nuestros ciudadanos, en colaborar con nuestros aliados y en ver de qué manera todo eso se resuelvo", sentenciaba.

Contraponía esa nada fácil gestión de la geopolítica con el sentir personal y humano: "Decir, yo como madre, como española, como europea: No a la Guerra. (...) Todos tenemos ese sentimiento y nosotros aquí además que hemos sufrido el terrorismo yihadista, tenemos muy claro las consecuencias de ciertas decisiones que a veces no se valoran".

