Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EE.UU.

La Casa Blanca utiliza a Bob Esponja para promocionar sus ataques en la guerra de Irán

En un video publicado en sus redes sociales, la Administración Trump usa la imagen de un dibujo animado para mostrar sus ataques en el conflicto de Oriente Medio.

Hundimiento de un buque de guerra iran&iacute; por parte de un submarino estadounidense

Hundimiento de un buque de guerra iraní por parte de un submarino estadounidenseEFE

Publicidad

Desde el sábado, y en conjunto con Israel, Estados Unidos ataca Irán. Durante esta semana se ha publicado imágenes de impacto de drones, otras siendo abatidos, pero uno de los últimos vídeos de la Administración de Donald Trump, ha sorprendido al utilizar la imagen de un dibujo animado.

La Casa Blanca ha publicado un video de 14 segundos promocionando sus bombardeos en el país de Oriente Medio. "No se detendrá hasta cumplir los objetivos. Implacable. Sin complejos", escriben en 'X'.

El video consta de una serie de imágenes que alternan con la caratula de Bob Esponja. Muestran una serie de objetivos que son atacados por los estadounidenses para posteriormente añadir la imagen del dibujo animado diciendo "¿Quieres verlo de nuevo?".

Sin embargo, no es lo único que han utilizado. Previamente a la publicación habían usado una animación del juego Call of Dutty. En este caso el video comienza con la imagen del juego programando varias ofensivas para ser lanzadas. Tras esto muestran varios ataques del conflicto. Lo han titulado "Cortesí de Rojo, Blanco y Azul", los colores de la bandera de Estados Unidos.

Hace meses también usaron el juego 'Halo' para reclutar a fente para el ICE. Además, otro video, esta vez publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, que comparaba la captura de migrantes sin papeles por parte de la policía migratoria con el juego Pokemon: "¡Atrápalos a todos!".

Además, desde que Trump llegó a la Casa Blanca la comunicación en redes sociales ha generado críticas por el uso de inteligencia artificial para burlarse de rivales políticos.

Nicolás de Pedro, sobre la posición de España respecto a EEUU: "Podría pagar un precio alto por desalinearse de socios europeos"

Nicolás de Pedro

Publicidad

Mundo

Hundimiento de un buque de guerra iraní por parte de un submarino estadounidense

La Casa Blanca utiliza a Bob Esponja para promocionar sus ataques en la guerra de Irán

Ataque en Beirut

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El ejército israelí lanza un ataque "a gran escala" en Teherán

Sam Altman en una conferencia hablando de inteligencia artificial

Sam Altman pedirá disculpas por los fallos de OpenAI tras la matanza de Tumbler Ridge

Juan Rodríguez Garat.
Guerra Oriente Próximo

El almirante Garat descarta la Tercera Guerra Mundial: "El primero que apretara el botón rojo sería el primero en morir"

Prueba vídeo
Donald Trump

El rezo de unos pastores en el Despacho Oval con Trump: "Padre, oramos para que sigas dando a nuestro presidente la fuerza para liderar nuestra nación"

Kristi Noem
KRISTI NOEM

Trump destituye a la secretaria de Seguridad Nacional tras el operativo del ICE en Minneapolis

Kristi Noem dejará el cargo a finales de marzo después de la polémica operación migratoria en la que murieron dos ciudadanos estadounidenses.

Fuerzas militares en la operación Épica
Guerra en Oriente Próximo

Israel carga contra España por "jugar a un juego incomprensible" e "incumplir su papel como miembro OTAN"

El presidente Trump se suma a la crítica israelí y define a España como "un país perdedor". Robles responde con rechazo mientras recuerda que "los derechos humanos se defienden cumpliendo la ley".

El Ejército israelí lanza nuevos ataques contra el sur de Beirut

Ya son 12 países involucrados en la guerra tras el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán

Andrew Smith Serrano explica las fases de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán: "La ambigüedad es el patrón para tener desconcentrado al contrario"

Andrew Smith Serrano explica las fases de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán: "La ambigüedad es el patrón para tener desconcentrado al contrario"

Nicolás de Pedro

Nicolás de Pedro, sobre la posición de España respecto a EEUU: "Podría pagar un precio alto por desalinearse de socios europeos"

Publicidad