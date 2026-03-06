La Casa Blanca utiliza a Bob Esponja para promocionar sus ataques en la guerra de Irán

Desde el sábado, y en conjunto con Israel, Estados Unidos ataca Irán. Durante esta semana se ha publicado imágenes de impacto de drones, otras siendo abatidos, pero uno de los últimos vídeos de la Administración de Donald Trump, ha sorprendido al utilizar la imagen de un dibujo animado.

La Casa Blanca ha publicado un video de 14 segundos promocionando sus bombardeos en el país de Oriente Medio. "No se detendrá hasta cumplir los objetivos. Implacable. Sin complejos", escriben en 'X'.

El video consta de una serie de imágenes que alternan con la caratula de Bob Esponja. Muestran una serie de objetivos que son atacados por los estadounidenses para posteriormente añadir la imagen del dibujo animado diciendo "¿Quieres verlo de nuevo?".

Sin embargo, no es lo único que han utilizado. Previamente a la publicación habían usado una animación del juego Call of Dutty. En este caso el video comienza con la imagen del juego programando varias ofensivas para ser lanzadas. Tras esto muestran varios ataques del conflicto. Lo han titulado "Cortesí de Rojo, Blanco y Azul", los colores de la bandera de Estados Unidos.

Hace meses también usaron el juego 'Halo' para reclutar a fente para el ICE. Además, otro video, esta vez publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, que comparaba la captura de migrantes sin papeles por parte de la policía migratoria con el juego Pokemon: "¡Atrápalos a todos!".

Además, desde que Trump llegó a la Casa Blanca la comunicación en redes sociales ha generado críticas por el uso de inteligencia artificial para burlarse de rivales políticos.