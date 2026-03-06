Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Hezbolá avisa a Israel de que la "agresión de su ejército no quedará sin respuesta"

La guerra en Oriente Próximo cumple ya su primera semana y la actual, es la madrugada más dura desde el ataque de Estados Unidos a Irán. Arabia Saudita, Catar y Kuwait han informado de que en las últimas horas se han interceptado varios misiles en su espacio aéreo.

Al este de la gobernación de Al-Kharj se destruyeron dos misiles aéreos. Además, fue derribado un dron en la región oriental del país, sin que se precisara la ubicación exacta. También se derribaron tres misiles balísticos que se dirigieron hacia la base aérea Príncipe Sultán. El Ejército de Kuwait, por su parte, informó que sus defensas aéreas "están actualmente haciendo frente a ataques con misiles y drones hostiles que han penetrado el espacio aéreo". Desde Catar se informa de que se ha frustrado un ataque con drones contra la base de Al Udeid en Doha, que alberga efectivo estadounidenses.

Desde Irán los drones se han dirigido de nuevo contra bases estadounidenses en la región después de que los ataques israelíes y estadounidenses contra la República Islámica desde el sábado causaran la muerte de sus principales líderes. Por su parte, Hezbolá envió el siguiente mensaje: "La agresión de su ejército contra la soberanía libanesa y la seguridad de sus ciudadanos, la destrucción de infraestructura civil y la campaña de expulsión que está llevando a cabo no quedarán sin respuesta".

Fuera del campo de batalla, el conflicto diplomático sigue creciendo. Donald Trump vuelve a la carga contra España. Esta vez, el presidente de EEUU acusa a nuestro país de ser "muy hostil hacia la OTAN" y vuelve a criticar la negativa del Gobierno a aumentar el gasto en Defensa. Trump ha asegurado que "España es un país perdedor" durante una entrevista telefónica concedida al diario 'New York Post'.