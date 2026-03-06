Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Hezbolá avisa a Israel de que la "agresión de su ejército no quedará sin respuesta"
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán.
La guerra en Oriente Próximo cumple ya su primera semana y la actual, es la madrugada más dura desde el ataque de Estados Unidos a Irán. Arabia Saudita, Catar y Kuwait han informado de que en las últimas horas se han interceptado varios misiles en su espacio aéreo.
Al este de la gobernación de Al-Kharj se destruyeron dos misiles aéreos. Además, fue derribado un dron en la región oriental del país, sin que se precisara la ubicación exacta. También se derribaron tres misiles balísticos que se dirigieron hacia la base aérea Príncipe Sultán. El Ejército de Kuwait, por su parte, informó que sus defensas aéreas "están actualmente haciendo frente a ataques con misiles y drones hostiles que han penetrado el espacio aéreo". Desde Catar se informa de que se ha frustrado un ataque con drones contra la base de Al Udeid en Doha, que alberga efectivo estadounidenses.
Desde Irán los drones se han dirigido de nuevo contra bases estadounidenses en la región después de que los ataques israelíes y estadounidenses contra la República Islámica desde el sábado causaran la muerte de sus principales líderes. Por su parte, Hezbolá envió el siguiente mensaje: "La agresión de su ejército contra la soberanía libanesa y la seguridad de sus ciudadanos, la destrucción de infraestructura civil y la campaña de expulsión que está llevando a cabo no quedarán sin respuesta".
Fuera del campo de batalla, el conflicto diplomático sigue creciendo. Donald Trump vuelve a la carga contra España. Esta vez, el presidente de EEUU acusa a nuestro país de ser "muy hostil hacia la OTAN" y vuelve a criticar la negativa del Gobierno a aumentar el gasto en Defensa. Trump ha asegurado que "España es un país perdedor" durante una entrevista telefónica concedida al diario 'New York Post'.
Más Noticias
- El rezo de unos pastores en el Despacho Oval con Trump: "Padre, oramos para que sigas dando a nuestro presidente la fuerza para liderar nuestra nación"
- Trump destituye a la secretaria de Seguridad Nacional tras el operativo del ICE en Minneapolis
- Israel carga contra España por "jugar a un juego incomprensible" e "incumplir su papel como miembro OTAN"
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel bombardea centro de mando
Israel ha bombardeado un centro de mando de Hizbulá y una instalación de almacenamiento de drones. Lo ha comunicado a través de una nota el Ejército israelí: "Las FDI atacaron durante la noche centros de mando de Hizbulá y estructuras de varios pisos que constituían sitios terroristas en Beirut"
Mientras que en el Líbano, según a Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), también se han registrado ataques cerca de Baalbek y en Touline o Srifa.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump vuelve a cargar contra España: "España es un perdedor"
Donald Trump ha vuelto a cargar contra España, acusa a nuestro país de ser "muy hostil hacia la OTAN" y vuelve a criticar la negativa del Gobierno a aumentar el gasto en Defensa. Trump ha asegurado que "España es un país perdedor" durante una entrevista telefónica concedida al diario 'New York Post'. "Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor", ha asegurado.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Así funcionan estos días las bases de Rota y Morón
El Gobierno español asegura que Estados Unidos no va a utilizar sus bases para atacar a Irán, pero eso no quiere decir que no estén activas. Estados Unidos sigue operando, en Morón durante la pasada jornada se vieron varios aviones de transporte y aunque algunas de las aeronaves cisterna están estacionadas el resto de la flota opera con normalidad. El ejército estadounidense con base en España actúa de forma autónoma e independiente de nuestro ejército, aunque tiene que informar de todo lo que ocurre en nuestro espacio aéreo relacionado con misiones de combate. Desde Rota al menos dos aviones han salido rumbo a Oriente Medio. A uno de ellos, que ha hecho escala en Sicilia, se la ha podido seguir hasta que el piloto ha apagado la baliza que revelaba su posición a la altura de Egipto.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El precio del petróleo registra su mayor subida en 8 meses
La guerra también se nota en los bolsillos. El precio del petróleo continúa con su escalada, el barril de Brent supera ya los 85 dólares, y se nota en el precio de los carburantes que registran la mayor subida en 8 meses y el pronóstico es que el precio siga subiendo en las próximas semanas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Un grupo de pastores evangélicos rezan por Trump en el Despacho Oval
Una imagen impactante y que probablemente de mucho que hablar. Se trata de una oración de un grupo de pastores evangélicos en el Despacho Oval. Ellos posan sus manos sobre Trump, rezan por él y le piden guía y protección. El presidente de Estados Unidos, con los ojos cerrados, y una expresión complaciente se presenta como el líder.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | China muestra sus condolencias por la muerte de Jameneí
Miao Deyu, viceministro chino de Exteriores, presentó las condolencias de su Gobierno por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en la embajada iraní en Pekín. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó esta semana que China "se opone firmemente a cualquier acción que vulnere la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de otros países" y pidió a las partes implicadas que "eviten agravar las tensiones y el conflicto".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La Casa Blanca saca a Bob Esponja para vender los ataques en Irán
Al más puro estilo Trump. La Casa Blanca publicó un vídeo sobre los bombardeos que ha realizado en Irán. En el audiovisual incluye un corte del personaje de caricatura Bob Esponja para promocionar sus acciones en Oriente Medio. Dura 14 segundos y muestra a la reconocida caricatura infantil disfrazado de superhéroe diciendo "¿quieren verme hacerlo de nuevo?" y luego muestra escenas de explosiones de objetivos militares alcanzados en las últimas. Anteriormente, la Casa Blanca había utilizado una animación del juego Call of Duty para promocionar los mismos ataques.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel pidió a los residentes abandonar el sur de Beirut
El mensaje de Hezbolá llega después de que Israel advirtiera a los residentes para abandonar los suburbios del sur de Beirut, lo que provocó la expulsión de una zona de la capital conocida como Dahiyeh. El Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio cuando Hezbolá abrió fuego, lo que desencadenó ataques aéreos israelíes centrados en los suburbios del sur de Beirut y en el sur y el este del Líbano. "La agresión de su ejército contra la soberanía libanesa y la seguridad de sus ciudadanos, la destrucción de infraestructura civil y la campaña de expulsión que está llevando a cabo no quedarán sin respuesta", declaró Hezbolá.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Hezbolá lanza un mensaje a Israel: "No quedarán sin respuesta"
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Bahréin dice que Irán atacó a dos hoteles
Bahréin ha asegurado que un ataque iraní tuvo como objetivo dos hoteles y un edificio residencial en Manama, causando daños materiales, pero sin víctimas, según el Ministerio del Interior. Además, Emiratos Árabes Unidos estudiaría congelar activos iraníes para castigar a Teherán por sus ataques.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Arabia Saudita, Catar y Kuwait destruyen misiles
Los gobiernos de Arabia Saudita, Catar y Kuwait han informado de que sus sistemas de defensa interceptaron varios misiles en su espacio aéreo. Arabia Saudita destruyó un misil de crucero al este de la gobernación de Al-Kharj y, posteriormente, otro en la misma zona. Además, fue derribado un dron en la región oriental del país, sin que se precisara la ubicación exacta. También se derribaron tres misiles balísticos que se dirigieron hacia la base aérea Príncipe Sultán. El Ejército de Kuwait, por su parte, informó que sus defensas aéreas "están actualmente haciendo frente a ataques con misiles y drones hostiles que han penetrado el espacio aéreo". Desde Catar se informa de que se ha frustrado un ataque con drones contra la base de Al Udeid en Doha, que alberga efectivo estadounidenses.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La madrugada más dura de esta primera semana de guerra
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la guerra en Irán cuando se cumple la primera semana del ataque llevado a cabo por Estados Unidos e Israel. El Ejército de Tel-Avid dirige una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán, la capital iraní. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado una oleada a gran escala de ataques contra infraestructura del régimen terrorista de Irán en Teherán". La agencia iraní Fars ha reportado explosiones en varios puntos de la capital.
