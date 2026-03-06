La guerra paralela en redes sociales: bulos y vídeos manipulados sobre los ataques en Irán

En momentos de máxima tensión informativa, la llamada “guerra de las mentiras” se intensifica. En estos días de conflicto hemos detectado imágenes sacadas de contexto, vídeos antiguos difundidos como recientes y montajes creados con IA con un objetivo claro: alarmar, manipular o generar confusión.

Imágenes sacadas de contexto: cuidado con la fecha y el lugar

“URGENTE: Ataque contra base de EE.UU. en Emiratos Árabes Unidos. Irán realizó este avance militar”, asegura una publicación que circula en X y Facebook. ¿Se trata realmente de un ataque a una base estadounidense? No. Es un bulo.

El vídeo muestra un incendio que se difunde como si fuera un ataque a una base de EE.UU. en Dubái, pero no es actual. Corresponde a un incendio en un almacén ocurrido en noviembre de 2025, sin relación con el conflicto actual.

También circulan imágenes nocturnas de misiles que muchos vinculan con los últimos acontecimientos. Sin embargo, el vídeo fue grabado en Tel Aviv y en la base aérea de Nevatim en 2024. No guarda relación con la situación actual en Irán.

Otra publicación asegura: “Destruidas centrales nucleares israelíes”. Las imágenes que acompañan el mensaje no muestran ningún ataque reciente. En realidad, pertenecen a 2017 y fueron grabadas en Ucrania, durante el incendio de un almacén de misiles y artillería en Balakleya.

Tampoco son actuales las imágenes de ataúdes de soldados estadounidenses que algunos difunden como consecuencia del conflicto. Esos féretros llegaron en junio de 2011 desde Irak, en el marco de la operación 'Nuevo Amanecer'.

La desinformación no solo reutiliza imágenes antiguas: también fabrica contenido nuevo.

En TikTok se ha viralizado un vídeo en el que tres supuestos ciudadanos cubanos hacen un llamamiento político relacionado con el conflicto. El vídeo está generado con Inteligencia Artificial.

Otro ejemplo: imágenes de militares estadounidenses llorando por la situación en Irán acompañadas de mensajes como “La mentalidad del ejército estadounidense ha empezado a desmoronarse”. Las escenas no son reales. Presentan inconsistencias visuales propias del contenido generado con IA.

La tecnología permite crear imágenes cada vez más verosímiles, pero siguen existiendo señales que delatan su origen artificial.

Verifica A3N: la batalla contra la desinformación

En contextos de guerra, la desinformación se convierte en un arma más. Por eso es clave comprobar fechas, lugares y fuentes antes de compartir cualquier contenido.

Desde Verifica A3N seguiremos analizando y desmontando los bulos que circulan en redes sociales para que no te la cuelen.

La tensión en Oriente Medio en '¿Lo Hablamos?'

Vuelve a ver el debate digital de Antena 3 Noticias '¿Lo Hablamos?' sobre las consecuencias del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Los analistas internacionales Nicolás de Pedro, investigador sénior en el Institute for Statecraft de Londres, y Andrew Smith Serrano, tratan el alcance de esta ofensiva y los posibles escenarios de desestabilización interna en Irán.