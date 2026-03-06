Beatriz y Álvaro exigen a Gabriel toda su fortuna con un chantaje

Beatriz y Álvaro regresan a Toledo con un único objetivo: arrancar a Gabriel no solo dinero mensual, sino toda su fortuna para financiar sus propios planes. La pareja fuerza al empresario hasta el límite con exigencias extremas, elevando la tensión narrativa de la serie.

Mientras Gabriel lucha por controlar la situación, su vida personal y profesional penden de un hilo. La propuesta inasumible de Beatriz amenaza con desencadenar consecuencias mucho más allá de un simple chantaje económico.