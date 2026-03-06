Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con ellos

La indignación de los padres de Elena, la última víctima mortal de El Bocal: "Si se hubiese puesto un cartel, no estaríamos aquí"

Ayer localizaban el cuerpo sin vida de Elena, la sexta y última víctima mortal del accidente de la playa de El Bocal. Un trágico final que, según sus padres, se podría haber evitado.

Madre El Bocal

Publicidad

Elena era una de las jóvenes que estaba en el momento en el que cedió la pasarela de madera de la playa de El Bocal (Santander). Cinco de sus amigas fallecieron en el acto, pero ella desapareció durante varias horas. Pese a que su familia guardaba esperanzas de que estuviera resguardada en una cueva de la playa, ayer se confirmaba el peor de los finales: Elena era la sexta y última víctima mortal.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con los padres de Elena, que están completamente rotos. "Yo tuve esperanza hasta cierto punto de que podría aparecer", señala Patricia, la madre de Elena.

Familiares y amigos de las víctimas denuncian que, si el Ayuntamiento hubiera llevado a cabo las labores de conservación pertinentes, el accidente no hubiera ocurrido. De hecho, apenas dos días antes del accidente, un ciclista que pasaba por la zona alertó al 112 del mal estado de la pasarela. Una llamada que no generó ninguna reacción en las autoridades.

El Bocal

"Si en esa pasarela se hubiese puesto una simple serpentina de 'no pasar', no estaríamos aquí", nos cuenta la madre de Elena, "sinceramente creo que se podría haber evitado".

Hoy, el entorno de las víctimas lamenta su pérdida y exigen depurar responsabilidades ante un accidente que, advierten, no debería haber ocurrido.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Madre El Bocal

La indignación de los padres de Elena, la última víctima mortal de El Bocal: "Si se hubiese puesto un cartel, no estaríamos aquí"

El Bocal

La llamada que alertó del peligro de la pasarela de El Bocal días antes del accidente: "Si pasa un grupo, se caen y se matan"

Alquiler

Inmobiliarias anuncian pisos "con trampa" para burlar el límite de precios: "En la descripción te van añadiendo conceptos"

Daniela y Salma prueban la parte más venenosa del pez globo: “Voy a llorar”
Contenido Extra

VÍDEO INÉDITO: Daniela y Salma prueban la parte más venenosa del pez globo: “Voy a llorar”

Pablo Motos
Estafa

Víctima de la estafa que usa la imagen de Pablo Motos: "Me lo creí y perdí 300.000 euros"

Reina Letizia, gestos
Casa Real

El último gesto de la reina Letizia al rey Felipe VI, a examen: "Hay gente que en esto ha visto soberbia"

Desde que se hiciera pública la relación entre el entonces príncipe Felipe y la periodista Letizia Ortiz, el análisis al que se ha sometido cada una de sus apariciones e intervenciones en público ha sido exhaustivo. Espejo Público ha hecho un repaso hasta el mas reciente episodio.

Eduardo Navarrete
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Eduardo Navarrete, el diseñador que se atreve a todo

Eduardo Navarrete es diseñador, emprendedor y un amante de la adrenalina. Por eso ha decidido aceptar un reto único: participar en El Desafío.

Reconciliación de Isabel Pantoja con su hijo Kiko.

¿Se han reconciliado Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera? "Ella ha tenido un problema crítico relacionado con la salud"

3_Alba

Alba pasa a jugar la final con un panel de 500€ más un premio para dos

Cristóbal Soria, sobre los colegios en Ramadán

Cristóbal Soria, sobre la guía a los colegios de Barcelona por el Ramadán: "Nos obligan a normalizar este tipo de cosas"

Publicidad