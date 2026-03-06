La indignación de los padres de Elena, la última víctima mortal de El Bocal: "Si se hubiese puesto un cartel, no estaríamos aquí"

Elena era una de las jóvenes que estaba en el momento en el que cedió la pasarela de madera de la playa de El Bocal (Santander). Cinco de sus amigas fallecieron en el acto, pero ella desapareció durante varias horas. Pese a que su familia guardaba esperanzas de que estuviera resguardada en una cueva de la playa, ayer se confirmaba el peor de los finales: Elena era la sexta y última víctima mortal.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con los padres de Elena, que están completamente rotos. "Yo tuve esperanza hasta cierto punto de que podría aparecer", señala Patricia, la madre de Elena.

Familiares y amigos de las víctimas denuncian que, si el Ayuntamiento hubiera llevado a cabo las labores de conservación pertinentes, el accidente no hubiera ocurrido. De hecho, apenas dos días antes del accidente, un ciclista que pasaba por la zona alertó al 112 del mal estado de la pasarela. Una llamada que no generó ninguna reacción en las autoridades.

"Si en esa pasarela se hubiese puesto una simple serpentina de 'no pasar', no estaríamos aquí", nos cuenta la madre de Elena, "sinceramente creo que se podría haber evitado".

Hoy, el entorno de las víctimas lamenta su pérdida y exigen depurar responsabilidades ante un accidente que, advierten, no debería haber ocurrido.