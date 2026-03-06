Antena3
El desastroso paseo del equipo de Javier por el Una de Cuatro: ¡sólo diez aciertos!

El concursante no ha estado inspirado, Emma Ozores ha pagado su falta de puntería o de vista, y sólo Javier Pereira ha maquillado el resultado.

Alberto Mendo
“Vamos de paseo”, ha anunciado Roberto Leal. Ha sido su forma de ilustrar que la prueba Una de Cuatro tenía como opciones lugares tan emblemáticos de todo el mundo como la Alhambra, la Fontana di Trevi, el Muro de Berlín o el Parque del Retiro, justo los cuatro con los que ha empezado a jugar el equipo naranja. Sin embargo, la tarde ha empezado de forma errática para Javier, pese a la felicidad del empate en El Rosco del pasado programa.

Tras los primeros fallos de Emma Ozores y del concursante, Javier Pereira ha sumado los primeros aciertos. El actor ha sido quien mejor ha conseguido maquillar el resultado de todo el equipo, que ha terminado con una suma de sólo diez segundos.

Javier, en su noveno programa como concursante de Pasapalabra, ha estado especialmente fallón, mientras que Emma ha terminado evidenciando el problema que parecía estar teniendo: “Es que no veo un pimiento”. En cualquier caso, entre todos, han firmado al menos una decena de aciertos. ¡Dale al play!

