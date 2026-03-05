Antena3
¿Sigue la trumpista Lucrecia apoyando a Trump? "Está terminando una guerra que empezó a finales de los 70"

El debate sobre la ofensiva de Estados Unidos en Irán ha reabierto la discusión sobre el papel de Donald Trump y sus promesas electorales. La conocida simpatizante trumpista Lucrecia Aldao ha defendido sin matices la actuación del expresidente. Sus palabras han provocado un intenso enfrentamiento con otros colaboradores que cuestionan su postura.

Lucrecia Aldao dice que no se siente “estafada” por Donald Trump pese a que el expresidente prometió no involucrarse en nuevas guerras. A su juicio, lo que está ocurriendo ahora no contradice ese compromiso, sino que responde a un conflicto mucho más antiguo.

Aldao asegura que Trump “está terminando una guerra que empezó a finales de los años 70”, vinculando el origen del conflicto con la caída del Shah de Irán y la posterior inestabilidad en la región.

Además, añade que conoce bien la situación del país porque ha estado allí y mantiene contacto con ciudadanos iraníes que, según afirma, consideran que “alguien lo tenía que hacer”.

Afra Blanco: "¿Cómo puedes decir que defiendes la paz si estás diciendo que defiendes la guerra?"

Durante el debate en el programa, otros colaboradores pusieron en duda la coherencia de esa postura. Afra Blanco criticó que se justifique una intervención militar mientras se asegura estar en contra de la guerra.

En ese sentido, asegura que existe una contradicción evidente entre defender valores pacifistas y respaldar una ofensiva militar en Irán. También añade que los argumentos utilizados para justificar la intervención recuerdan a discursos que el propio trumpismo suele calificar de “woke”.

Por su parte, varios tertulianos recordaron que Trump había prometido explícitamente evitar nuevos conflictos armados.

La discusión también abordó las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y España tras las críticas de Trump al Gobierno español. Sobre este asunto, Lucrecia Aldao dice que no da importancia a las advertencias sobre posibles represalias comerciales.

