Llum Barrera se suma a la reivindicación de Yolanda Ramos y los Goya: "La vida del influencer me sorprende"

La presencia de influencers ajenos al mundo del cine en la gala de los premios Goya ha generado multitud de reacciones. Yolanda Ramos ha sido la primera en hablar, destacando que, mientras ella estaba en su casa en pijama, muchos creadores de contenido (con los que resalta que no tiene nada en contra), estaban en la gala.

Muchos actores y actrices se han sumado a la reivindicación de Yolanda Ramos, evidenciando las ausencias de muchos compañeros de gremio. La última de ellas, Llum Barrera, actriz que también es miembro de la Academia de Cine.

"La vida del influencer me sorprende, porque se lo curran, pero cuando se meten en tu terreno o les llaman a ellos más que a ti... igual la cosa no está equilibrada", advierte.

Pese a que son las marcas patrocinadoras las que invitan a los influencers y ella confiesa que ha decidido no acudir a la gala durante los últimos años, Llum reivindica el papel de los profesionales del cine. ¡No te pierdas su testimonio en el vídeo de arriba!