Jóvenes españoles atrapados en Doha: "Nos han dicho que no salgamos del hotel y la aerolínea no sabe cuándo podremos regresar"

Según el Ministerio de Exteriores, España ha repatriado a 3.000 españoles de países afectados por la guerra de Oriente Próximo. Exteriores mantiene que de Irán han salido todos los españoles que han querido salir. Las ventanas de salida son a través de Omán y de Dubái, desde donde han salido nuevos vuelos. La recomendación general para las personas que siguen en zona de conflicto es que estén en constante comunicación con consulados y embajadas para conocer la información de última hora.

Lucía Acevedo es una de las españoles que aún permanece atrapada en estas zonas de conflicto, concretamente en Doha. La guerra le pilló habiendo escala con un amigo. Lucía atiende a Espejo Público junto a otro grupo de personas que también se quedaron atrapados al volver de Bali. Todos permanecen juntos en el mismo hotel que les proporcionó la aerolínea después de que se suspendiera el vuelo.

"El avión salió pero regresó a aterrizar en Doha una hora después"

Su vuelo salió hacia Madrid en el horario previsto pero a la hora regresó a Doha y al aterrizar de nuevo vieron por las notificaciones del teléfono móvil que se había iniciado la guerra. El hotel donde permanecen estos días se lo proporcionó Qatar Airways en un primer momento pero hace días que los gastos los está cubriendo Turismo de Qatar.

"Estamos deseando volver a nuestra vida normal"

No saben cuándo podrán regresar a casa y diariamente la aerolínea sube un tuit anunciando que dará información próximamente sobre la fecha del vuelo de vuelta. Están deseando volver a su vida normal en una situación llena de incertidumbre. La embajada les ha recomendado que permanezcan en las casas. Por el momento se encuentran en el hotel en buen estado esperando noticias sobre su regreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.