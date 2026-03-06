Antena3
Alejandro arrasa en el ¿Dónde Están? y da la puntilla a la errática tarde de Javier

El concursante de Pinto ha demostrado que ya le ha cogido el truco a la prueba, mientras que su rival ha fallado y ha cerrado un programa con sólo 30 segundos acumulados.

Los concursantes han comenzado este programa de Pasapalabra con un paseo por algunos de los lugares más emblemáticos del mundo, con el Una de Cuatro, y lo han redondeado visitando Madagascar y Sri Lanka, las dos opciones del ¿Dónde Están?. Casualmente, han sido justo las dos pruebas que han lastrado a Javier para acabar con sólo 30 segundos acumulados.

El desastroso paseo del equipo de Javier por el Una de Cuatro: ¡sólo diez aciertos!

El madrileño no ha conseguido completar el panel con palabras relacionadas con Sri Lanka. Teniendo en cuenta que Alejandro sí ha hecho pleno, se ha quedado sin sumar segundos y le hacían mucha falta. En realidad, lo que le ha lastrado es haber logrado sólo diez aciertos en el Una de Cuatro. Después, en La Pista ha ganado cuando quedaban dos segundos en juego y sí ha completado después sus Palabras Cruzadas.

En cambio, Alejandro ha podido aprovechar los tropiezos de su rival para llegar a El Rosco con 68 segundos. Además, ha demostrado que ya le tiene cogido el truco al ¿Dónde Están?. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

