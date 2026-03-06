La inestabilidad y los celos marcan el reencuentro de Ferit y Seyran

Ferit y Seyran parecen pagar un precio muy alto por acercarse de nuevo. Mientras la calma de Seyran junto a Sinan se quiebra al salir a la luz viejos secretos, la relación de Ferit con Diyar se derrumba.

La sombra de los celos y las tensiones personales elevan la tensión dramática: Sinan se muestra cada vez más inestable y Ferit queda aislado tras enfrentar su ruptura con Diyar.