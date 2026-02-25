Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

'Una Ventana al Mundo'

Josep Borrel ataca duramente a Donald Trump: "Demuestra la clase de psicópata que es"

El ex alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha cargado con dureza contra Donald Trump por las últimas acciones y declaraciones del presidente de Estados Unidos, que no son pocas.

JOsep Borrell, contra Donald Trump

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Josep Borrell ha considerado inminente ataque de EEUU a Irán, algo nada descabellado analizando los datos que el mismo exministro y diplomático de dilatada carrera aportaba sobre los medios desplegados por el ejército estadounidense: "Tiene apostada en Oriente Medio en este momento más fuerza aérea americana de la que nunca ha habido desde la guerra de Iraq (...) ¿Para qué tiene más de 300 aviones de combate allí, más de 30.000 soldados? Me temo que sí".

Certezas y falsedades indistinguibles

El discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión no ha podido ser más triunfalista y contundente en la reafirmación de las políticas aplicadas hasta ahora por el Gabinete del presidente de Estados Unidos. La percepción de los ciudadanos estadounidenses de a pie sería bien distinta.

Los aranceles han sido un arma que no tiene tiempo de enfriarse en manos de Trump, e igual de caliente ha sido el ataque del mandatario norteamericano a los jueces cuando se han pronunciado contra estas tasas comerciales repartidas a diestro y siniestro por Trump. Sobre este asunto Borrell se manifestaba con una contundencia enorme: "Su reacción contra los jueces ya demuestra la clase de psicópata que es, y mido bien mis palabras, porque es grave decirle psicópata a alguien que tiene el poder que él tiene".

Por último Josep Borrell lanzaba una acusación contra Donald Trump: "Crea un ambiente donde la verdad y la mentira dejan de tener fronteras".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Una segunda mujer revela que también fue víctima del DAO

Una segunda mujer revela que también fue víctima del DAO José Ángel González : "Pone de manifiesto hasta donde llegan los tentáculos del DAO"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

JOsep Borrell, contra Donald Trump

Josep Borrel ataca duramente a Donald Trump: "Demuestra la clase de psicópata que es"

Fernando López Miras.

López Miras tacha de "paletismo xenofóbico" el ataque de ERC a Murcia: "Hoy la región de Murcia es mucho mejor que Cataluña"

Soledad no deseada

Francisco, el reflejo de la soledad no deseada: "Lo peor es sentir que uno no es nadie en la sociedad"

Elisa Beni, sobre Santiago Abascal
OPINIÓN

Elisa Beni advierte sobre la postura de Vox: "Puede tener la tentación de hacerse un Rivera, o un Iglesias"

Joaquín y su familia se encuentran con los ciervos sagrados: “Cuando llegamos era un lugar de paz”
Avance | El capitán en Japón

Joaquín y su familia se encuentran con los ciervos sagrados: “Cuando llegamos era un lugar de paz”

María Pombo y Pablo Castellano se someten al test del amor de Trancas y Barrancas
Imperdible

María Pombo y Pablo Castellano se someten al test del amor de Trancas y Barrancas

La pareja ha demostrado tener mucha química en una de las secciones más divertidas de las hormigas.

Sandra Golpe
A las 21:45 horas

Esta noche, Sandra Golpe estará en El Hormiguero para celebrar el liderazgo de sus informativos

La periodista estará en el programa para repasar su trayectoria y la actualidad informativa.

Así ha sido la entrevista completa a María Pombo y Pablo Castellano en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a María Pombo y Pablo Castellano en El Hormiguero

Pablo Castellano

Marron pone a prueba los nervios de María Pombo y Pablo Castellano con un cañón de aire comprimido en El Hormiguero

María Pombo y Pablo Castellano

"Me enseñó a ser más empático”: Pablo Castellano habla en El Hormiguero del impacto de María en su vida

Publicidad