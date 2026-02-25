Josep Borrel ataca duramente a Donald Trump: "Demuestra la clase de psicópata que es"

Josep Borrell ha considerado inminente ataque de EEUU a Irán, algo nada descabellado analizando los datos que el mismo exministro y diplomático de dilatada carrera aportaba sobre los medios desplegados por el ejército estadounidense: "Tiene apostada en Oriente Medio en este momento más fuerza aérea americana de la que nunca ha habido desde la guerra de Iraq (...) ¿Para qué tiene más de 300 aviones de combate allí, más de 30.000 soldados? Me temo que sí".

Certezas y falsedades indistinguibles

El discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión no ha podido ser más triunfalista y contundente en la reafirmación de las políticas aplicadas hasta ahora por el Gabinete del presidente de Estados Unidos. La percepción de los ciudadanos estadounidenses de a pie sería bien distinta.

Los aranceles han sido un arma que no tiene tiempo de enfriarse en manos de Trump, e igual de caliente ha sido el ataque del mandatario norteamericano a los jueces cuando se han pronunciado contra estas tasas comerciales repartidas a diestro y siniestro por Trump. Sobre este asunto Borrell se manifestaba con una contundencia enorme: "Su reacción contra los jueces ya demuestra la clase de psicópata que es, y mido bien mis palabras, porque es grave decirle psicópata a alguien que tiene el poder que él tiene".

Por último Josep Borrell lanzaba una acusación contra Donald Trump: "Crea un ambiente donde la verdad y la mentira dejan de tener fronteras".

