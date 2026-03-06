Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Congreso

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar la posición del Gobierno en la guerra de Oriente Medio

También presentará las conclusiones de la reunión que se celebrará en el Consejo Europeo.

- El presidente del Gobierno, Pedro S&aacute;nchez en el pleno del Congreso de los Diputados

- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el pleno del Congreso de los DiputadosEFE

Publicidad

Cinco días después del inicio del conflicto en Oriente Medio, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez realizó un declaración institucional reavivando el "no a la guerra" del 2003 para explicar la postura del Gobierno tras las amenazas de Donald Trump. Sin embargo, al día siguiente, el Partido Popular reclamó que Sánchez compareciera urgentemente, así como someter a votación el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre.

Tras esto, el jefe del Ejecutivo ha solicitado su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar de nuevo de la posición del Gobierno ante el conflicto, además de para presentar las conclusiones de la reunión que se celebrará el próximo 19 de marzo en el Consejo Europeo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Superdomingo electoral? Algunos socios plantean adelantar generales y catalanas para coincidir con las andaluzas de 2026

María Jesús Montero

Publicidad

España

- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el pleno del Congreso de los Diputados

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar la posición del Gobierno en la guerra de Oriente Medio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro

España y Portugal refuerzan su alianza contra el cambio climático en una cumbre marcada por la guerra de Irán

Ortega Smith

Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith al considerar que ha cometido una "infracción muy grave"

Urna electoral
Elecciones Castilla y León

¿Las personas con discapacidad pueden votar?

La candidata popular a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola
María Guardiola

María Guardiola afronta la segunda votación para intentar ser investida presidenta de la Junta de Extremadura

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez
Begoña Gómez

La UCO confirma un viaje de Begoña Gómez a República Dominicana en 2022

La Guardia Civil informa al juez Peinado de que no constan desplazamientos a otros países solicitados y recuerda que los datos de pasajeros solo se conservan cinco años.

María Jesús Montero
Superdomingo

¿Superdomingo electoral? Algunos socios plantean adelantar generales y catalanas para coincidir con las andaluzas de 2026

Algunos socios ven posible adelantar generales y catalanas para coincidir con las andaluzas, aunque Moncloa insiste en que Sánchez agotará la legislatura.

Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid

Ayuso, a las mujeres de la izquierda: "Les animo a ir solas y borrachas por Teherán con sus amigos gays"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Rita Maestre denuncia acoso en su vivienda: "Dan mi dirección a hombres que piensan que pueden pagar por sexo"

La fragata 'Cristóbal Colón' que va camino de Chipre es el buque de guerra más avanzado de la Armada Española

Así es la fragata 'Cristóbal Colón' que va a Chipre: el buque de guerra más avanzado de la Armada Española

Publicidad