Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar la posición del Gobierno en la guerra de Oriente Medio

Cinco días después del inicio del conflicto en Oriente Medio, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez realizó un declaración institucional reavivando el "no a la guerra" del 2003 para explicar la postura del Gobierno tras las amenazas de Donald Trump. Sin embargo, al día siguiente, el Partido Popular reclamó que Sánchez compareciera urgentemente, así como someter a votación el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre.

Tras esto, el jefe del Ejecutivo ha solicitado su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar de nuevo de la posición del Gobierno ante el conflicto, además de para presentar las conclusiones de la reunión que se celebrará el próximo 19 de marzo en el Consejo Europeo.

