Las fotos de Zendaya que confirmarían su boda con Tom Holland

Zendaya ha vuelto a despertar las especulaciones sobre su supuesta boda secreta con Tom Holland después de aparecer con lo que parece ser una alianza de boda en una nueva sesión fotográfica promocional.

El detalle llega después de que el estilista de la actriz, Law Roach, insinuara recientemente que la pareja podría haberse casado en secreto durante su paso por la alfombra roja de los Premios SAG. Sus comentarios provocaron una oleada de especulaciones sobre una posible boda privada entre los dos actores.

Las imágenes han sido publicadas por la productora A24 para promocionar The Drama, la nueva película de la actriz junto a Robert Pattinson. En las fotografías, Zendaya luce su conocido anillo de compromiso, pero también una sencilla banda dorada justo debajo, algo que muchos fans interpretaron inmediatamente como un anillo de matrimonio.

La pareja nunca anunció oficialmente su compromiso, aunque las especulaciones comenzaron cuando Zendaya apareció con un gran diamante en el dedo durante los Globos de Oro de 2025.

A pesar de la atención mediática que rodea su relación, la actriz ha dejado claro en varias ocasiones que intenta mantener su vida privada lo más reservada posible. En una conversación con Pattinson para la revista Interview, Zendaya explicó que, aunque ser una figura pública implica cierta exposición, hay aspectos de su vida que prefiere mantener únicamente para su entorno más cercano.

Por el momento, ni Zendaya ni Tom Holland han confirmado si ya han pasado por el altar. Pero entre anillos, comentarios ambiguos y silencios estratégicos, la pareja sigue alimentando una de las grandes incógnitas del momento en Hollywood.