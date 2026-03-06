Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

La llamada que alertó del peligro de la pasarela de El Bocal días antes del accidente: "Si pasa un grupo, se caen y se matan"

Dos días antes del accidente que le ha costado la vida a seis jóvenes en la playa de El Bocal (Santander), un ciclista que pasaba por la zona llamó al 112 para alertar del mal estado de la pasarela. Una llamada que no generó ninguna reacción por parte de las autoridades.

El Bocal

Publicidad

Seis jóvenes han fallecido tras ceder una pasarela de madera de la playa de El Bocal, en Santander, y una séptima continúa hospitalizada. Un accidente que, según su entorno, se podría haber evitado.

Padre de la víctima mortal de El Bocal

Apenas dos días antes del accidente, un ciclista que pasaba por la zona alertó al 112 del mal estado de la pasarela. "Si pasa un grupo, se caen y se matan", advirtió en la llamada.

Minutos después, el 112 alertó a la policía local, que cortó la cadena de actuación. Ningún agente acudió a revisar ni a acordonar la zona, que dos días después causaba la muerte de seis chicas.

El Ayuntamiento de Santander abrirá un expediente informativo y sancionador al agente que atendió la llamada. Una falta de actuación que, según los padres de las víctimas, podría haber evitado la tragedia.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Jordi Évole

La reivindicación de Lola Herrera que ha marcado a Jordi Évole: "Es un testimonio que tenemos la obligación de grabar"

Madre El Bocal

La indignación de los padres de Elena, la última víctima mortal de El Bocal: "Si se hubiese puesto un cartel, no estaríamos aquí"

El Bocal

La llamada que alertó del peligro de la pasarela de El Bocal días antes del accidente: "Si pasa un grupo, se caen y se matan"

Alquiler
Investigación

Inmobiliarias anuncian pisos "con trampa" para burlar el límite de precios: "En la descripción te van añadiendo conceptos"

Daniela y Salma prueban la parte más venenosa del pez globo: “Voy a llorar”
Contenido Extra

VÍDEO INÉDITO: Daniela y Salma prueban la parte más venenosa del pez globo: “Voy a llorar”

Pablo Motos
Estafa

Víctima de la estafa que usa la imagen de Pablo Motos: "Me lo creí y perdí 300.000 euros"

Pablo Motos ha denunciado públicamente que están usando su imagen para estafar a gente. Hoy, hablamos con una de las víctimas, que ha perdido 300.000 euros en falsas inversiones.

Reina Letizia, gestos
Casa Real

El último gesto de la reina Letizia al rey Felipe VI, a examen: "Hay gente que en esto ha visto soberbia"

Desde que se hiciera pública la relación entre el entonces príncipe Felipe y la periodista Letizia Ortiz, el análisis al que se ha sometido cada una de sus apariciones e intervenciones en público ha sido exhaustivo. Espejo Público ha hecho un repaso hasta el mas reciente episodio.

Eduardo Navarrete

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Eduardo Navarrete, el diseñador que se atreve a todo

Reconciliación de Isabel Pantoja con su hijo Kiko.

¿Se han reconciliado Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera? "Ella ha tenido un problema crítico relacionado con la salud"

3_Alba

Alba pasa a jugar la final con un panel de 500€ más un premio para dos

Publicidad