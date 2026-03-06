Última hora
La llamada que alertó del peligro de la pasarela de El Bocal días antes del accidente: "Si pasa un grupo, se caen y se matan"
Dos días antes del accidente que le ha costado la vida a seis jóvenes en la playa de El Bocal (Santander), un ciclista que pasaba por la zona llamó al 112 para alertar del mal estado de la pasarela. Una llamada que no generó ninguna reacción por parte de las autoridades.
Seis jóvenes han fallecido tras ceder una pasarela de madera de la playa de El Bocal, en Santander, y una séptima continúa hospitalizada. Un accidente que, según su entorno, se podría haber evitado.
Apenas dos días antes del accidente, un ciclista que pasaba por la zona alertó al 112 del mal estado de la pasarela. "Si pasa un grupo, se caen y se matan", advirtió en la llamada.
Minutos después, el 112 alertó a la policía local, que cortó la cadena de actuación. Ningún agente acudió a revisar ni a acordonar la zona, que dos días después causaba la muerte de seis chicas.
El Ayuntamiento de Santander abrirá un expediente informativo y sancionador al agente que atendió la llamada. Una falta de actuación que, según los padres de las víctimas, podría haber evitado la tragedia.
