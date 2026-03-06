Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El rezo de unos pastores en el Despacho Oval con Trump: "Padre, oramos para que sigas dando a nuestro presidente la fuerza para liderar nuestra nación"

Un grupo de pastores evangélicos rezan en el Despacho Oval y piden: "Padre oramos para que continúes dándole a nuestro presidente la fuerza para liderar nuestra nación".

Miriam Vázquez
Publicado:

Hay ocasiones en las que una imagen vale más que mil palabras. Y esta, que explicamos a continuación es una de ellas. Nos situamos en el Despacho Oval con Donald Trump en el centro de la imagen sentado detrás de su escritorio. Un grupo de pastores evangélicos posan sus manos sobre el presidente estadounidense mientras rezan por él. Le piden guía y protección. El mandatario, con los ojos cerrados, y expresión complaciente.

En las últimas horas, Trump ha vuelto a cargar contra España de quien ha dicho que es una "perdedora" y avisa de qué será lo siguiente: Cuba. Además, no deja dudas de que Estados Unidos elegirá al sucesor del líder supremo ayatolá asesinado en Irán. Ha tenido tiempo también el presidente para recibir a Messi.

El 'crack' argentino, Lionel Messi, recibió grandes elogios del presidente Donald Trump cuando la superestrella y su equipo, el Inter Miami, fueron homenajeados en la Casa Blanca por ganar la Copa MLS el año pasado. "Es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: 'Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi'". Trump reveló el cariño que su hijo Barron, de 19 años, siente por Messi.

"Mi hijo me dijo: 'Papá, ¿sabes quién estará hoy?'. Le dije: 'No, tengo muchas cosas que hacer hoy'", relató Trump. "Dijo: '¡Messi!'". Es un gran fan tuyo. Cree que eres una gran persona. Y creo que se conocieron hace poco. Es un gran aficionado al fútbol, ​​pero es un gran fan tuyo. Y un caballero llamado Ronaldo. Cristiano es genial. Tú eres genial."

En un contexto de incertidumbre internacional, los expertos Andrew Smith Serrano y Nicolás de Pedro ofrecen en el debate '¿Lo Hablamos?' algunas claves para entender mejor el conflicto en Oriente Medio, como cuáles son las estrategias o cuánto tiempo pueden resistir las partes implicadas en la escalada militar.

