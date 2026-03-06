Antena3
La reivindicación de Lola Herrera que ha marcado a Jordi Évole: "Es un testimonio que tenemos la obligación de grabar"

Jordi Évole ha entrevistado a Lola Herrera, una actriz española que ha elegido especialmente para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Jordi Évole

La entrevista de Lo de Évole de este domingo viene cargada de mensajes. En ella, Jordi Évole entrevista a la actriz Lola Herrera, que hablará sin tapujos sobre las mujeres y el feminismo durante un día de lo más significativo, el 8-M.

Según nos cuenta Jordi Évole, el testimonio de Lola Herrera le conquistó por completo desde el primer momento, pese a ser una mujer que no conocía. "Es un testimonio que tenemos la obligación de grabar", afirma.

El periodista ha resaltado el discurso feminista de mujeres como Lola, que vivieron una época en la que el silencio era la tónica habitual. "Seguramente muchas mujeres vean eso y digan: "A mí también me pasaba"", señala Évole.

Por último, Jordi Évole ha lanzado un mensaje importante: "No hay que olvidar esa lucha feminista porque sigue habiendo muchos hombres maltratadores". Una reivindicación que su próxima invitada, Lola Herrera, lleva por bandera.

