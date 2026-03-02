El director de El Mundo Joaquín Manso: "Es llamativo que Zapatero fuera consultor de un gualtrapa"

El director de El Mundo, Joaquín Manso, ha analizado la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión del caso Koldo del Senado. El expresidente Gobierno ha explicado que fue Julio Martínez Martínez quien le propuso trabajar como consultor en Análisis Relevante y que, una vez aceptado el puesto, el expolítico le sugirió que la empresa de sus hijas, Whathefav, "hiciera las tareas de marketing, de comunicación y de apoyo al consultor".

Zapatero explicará en su comparecencia su posible relación con el rescate de Plus Ultra y la ya acreditada con Julio Martínez Martínez, su amigo íntimo y socio, detenido en diciembre por su supuesta implicación en una operación de blanqueo de capitales por parte de la aerolínea.

"Los presidente del Gobierno tienen mucha facilidad para acceder a actividades de consultoría"

Apunta el director de El Mundo Joaquín Manso que Zapatero sí está siendo investigado en la causa de Plus Ultra, aunque no esté imputado. Destaca que los presidentes del Gobierno tienen mucha facilidad para acceder a actividades de consultoría para compañías de naturaleza estratégica. Pone el ejemplo de José María Aznar, que lo hace para News Corporation; la principal compañía editora de periódicos del mundo.

"Es llamativo que Zapatero asesorara a un comisionista de poca monta"

Destaca Manso que los expresidentes del Gobierno pueden llevar a cabo actividades de consultoría muy bien remuneradas y le parece llamativo que Zapatero lo haga para un gualtrapa, "para un comisionista de poca monta que además fue detenido por blanqueo de capitales con 300.000 euros en efectivo en su casa y con un contrato en su ordenador que le garantizaba el 1% del rescate de Plus Ultra si es que lo conseguía".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.