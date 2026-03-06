Garamendi, sobre el 'no a la guerra' de Sánchez: "No vale que el mundo nos defienda y nosotros estemos tranquilos"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha valorado en Espejo Público el lema de “no a la guerra” recuperado por Pedro Sánchez en medio de la tensión internacional tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Garamendi ha evitado entrar directamente en el debate político y ha recordado que habla desde su responsabilidad al frente de los empresarios. “Aquí represento a las empresas españolas, no es donde me ubico yo”, ha señalado al ser preguntado por el posicionamiento del Gobierno. Aun así, ha reconocido que el contexto internacional obliga a reflexionar sobre el papel de España en materia de seguridad. “Una guerra no le gusta a nadie, es evidente. Dicho eso, hay cosas que no pueden pasar”, ha advertido.

"La fragata que acaba,os de mandar es tecnología americana"

El presidente de la CEOE ha insistido en que España no puede desentenderse de su responsabilidad dentro de las alianzas internacionales. “No vale que el mundo nos defienda o nos pueda atacar y nosotros aquí estemos tranquilos sin que pase nada. La realidad es la que es”, ha afirmado. En este sentido, ha recordado que España forma parte de la OTAN y de las estructuras de defensa europeas. “Somos socios europeos y de la OTAN que llegan a acuerdos para aumentar el gasto en defensa, porque en España no tenemos nada”, ha explicado.

Además, ha subrayado la dependencia tecnológica de Estados Unidos. “La fragata que acabamos de mandar es tecnología americana, dentro de tres días podría no funcionar. Y los Patriot que nos protegen si vienen misiles también son americanos”, ha concluido.

