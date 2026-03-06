VÍDEO INÉDITO: Daniela y Salma prueban la parte más venenosa del pez globo: “Voy a llorar”

Las menores de la familia no han querido mirar el plato que iban a probar, ya que se negaban rotundamente a comerse una parte tan exclusiva de este pescado venenoso.

En formato de pizza, han servido los trozos del pez globo. Joaquín Sánchez ha sido el encargado de darle a probar el bocado a Salma, que pataleaba por debajo de la mesa. Susana ha querido bromear con la situación añadiendo: “¿Confías en mamá? Pues vas a vomitar”.

Al llevarse la comida a la boca, han empezado a tener arcadas y, sugestionadas por la situación, han acabado escupiendo en una servilleta lo que estaban masticando.