El último gesto de la reina Letizia al rey Felipe VI, a examen: "Hay gente que en esto ha visto soberbia"

Susanna Griso recordaba las críticas que ha recibido en todo este tiempo la ahora reina Letizia, y la periodista Gema López reconocía que cuida al extremo cada detalle, de imagen y protocolo, que lleva a rajatabla.

"Ella reclamando su lugar en el Mundo"

Gema empezaba por recordar el anuncio de compromiso en que llegó a interrumpir al mismo príncipe Felipe. Mencionaba también una entrega de premios en 2022, en la que tras un anecdótico momento de confusión, repartieron alternadamente los galardones: "Ella reclamando su lugar en el Mundo", según la periodista.

En el 50º aniversario del regreso de la monarquía el curioso momento llegó a la hora de abandonar la tribuna del Congreso, cuando no se ponían de acuerdo para salir y lo hicieron a la vez, con la mano del Rey en el hombro de la Reina.

"Hay gente que en esto ha visto soberbia", afirmaba Gema, que sin embargo consideraba que la fijación de la reina Letizia por cumplir escrupulosamente con el protocolo está detrás de cada uno de esos instantes de tensión.

El último y sutil gesto de Letizia a Felipe

En plató se iniciaba un debate sobre si debe prevalecer la cortesía o el protocolo, por el gesto que se producía la tarde- noche de este mismo jueves en el Palacio Real de Madrid, en una cena de gala ofrecida en honor de los Grandes Duques de Luxemburgo.

