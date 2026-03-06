Casa Real
El último gesto de la reina Letizia al rey Felipe VI, a examen: "Hay gente que en esto ha visto soberbia"
Desde que se hiciera pública la relación entre el entonces príncipe Felipe y la periodista Letizia Ortiz, el análisis al que se ha sometido cada una de sus apariciones e intervenciones en público ha sido exhaustivo. Espejo Público ha hecho un repaso hasta el mas reciente episodio.
Publicidad
Susanna Griso recordaba las críticas que ha recibido en todo este tiempo la ahora reina Letizia, y la periodista Gema López reconocía que cuida al extremo cada detalle, de imagen y protocolo, que lleva a rajatabla.
"Ella reclamando su lugar en el Mundo"
Gema empezaba por recordar el anuncio de compromiso en que llegó a interrumpir al mismo príncipe Felipe. Mencionaba también una entrega de premios en 2022, en la que tras un anecdótico momento de confusión, repartieron alternadamente los galardones: "Ella reclamando su lugar en el Mundo", según la periodista.
En el 50º aniversario del regreso de la monarquía el curioso momento llegó a la hora de abandonar la tribuna del Congreso, cuando no se ponían de acuerdo para salir y lo hicieron a la vez, con la mano del Rey en el hombro de la Reina.
"Hay gente que en esto ha visto soberbia", afirmaba Gema, que sin embargo consideraba que la fijación de la reina Letizia por cumplir escrupulosamente con el protocolo está detrás de cada uno de esos instantes de tensión.
El último y sutil gesto de Letizia a Felipe
En plató se iniciaba un debate sobre si debe prevalecer la cortesía o el protocolo, por el gesto que se producía la tarde- noche de este mismo jueves en el Palacio Real de Madrid, en una cena de gala ofrecida en honor de los Grandes Duques de Luxemburgo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- ¿Se han reconciliado Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera? "Ella ha tenido un problema crítico relacionado con la salud"
- Cristóbal Soria, sobre la guía a los colegios de Barcelona por el Ramadán: "Nos obligan a normalizar este tipo de cosas"
- Suspenden un curso de maquillaje para mujeres maltratadas: "Lo más doloroso es que digan que las voy a enseñar a tapar moratones"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad