Sam Altman pedirá disculpas por los fallos de OpenAI tras la matanza de Tumbler Ridge

El máximo dirigente de OpenAI, Sam Altman, se disculpará ante los habitantes de Tumbler Ridge tras asesinar una adolescente a ocho personas. El sistema de chat de inteligencia artificial, no activó los mecanismos necesarios para advertir a las autoridades de acciones preocupantes entre sus interacciones.

David Eby, jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Columbia Británica, anunció este jueves que Altman se disculpará ante los ciudadanos tras un encuentro que mantuvieron ambos virtualmente. En la conversación, el alcalde de Tumbler Ridge, Darryl Krakowa explicó que "todos en la llamada reconocieron que una disculpa no es ni mucho menos suficiente, pero también que es totalmente necesaria".

OpenAI regulará una serie de recomendaciones

Junto al Gobierno provincial, el sistema de inteligencia artificial, presentará una serie de recomendaciones para ser regulada ante el Gobierno federal. La reunión telemática se produce días después de que Evan Salomon, ministro de Inteligencia Artificial, se reuniera con el consejero delegado de OpenAI.

Altman se comprometió con Salomon a que OpenAI proporcionará a Ottawa un informe sobe las prácticas de ChatGPT para detectar usuarios que puedan ser considerados peligrosos, tomando acciones en este caso con este tipo de personas.

El contexto de las disculpas

Jesse Van Rootselaar, de 18 años de edad, mató a tiros a ocho personas en la localidad de Tumbler Ridge el pasado 10 de febrero, cinco niños de 12 y 13 años, una profesora, la madre y el hermano de la asesina.

La joven, sufría trastornos mentales y se suicidó tras la matanza. El periódico The Wall Street Journal reveló que meses antes de la matanza, Jesse hablaba con ChatGPT e incluía referencias sobre ataques con armas. Dichas conversaciones fueron lo suficientemente preocupantes, por lo que ChatGPT optó por cerrarle la cuenta.

Sin embargo, el mecanismo de inteligencia artificial no avisó a las autoridades canadienses sobre el posible riesgo que ha supuesto para la comunidad. La propia empresa señala que solo informó a las autoridades de las publicaciones de Jesse tras el tiroteo ya que no las consideraban lo suficientemente graves para avisar a la policía.

