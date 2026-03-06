Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 4

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”

Un detalle sobre la boda despierta las sospechas de Amanda y vuelve a poner el caso patas arriba.

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”

Publicidad

Con el caso resuelto, Amanda y Gabriel lo celebran en su bar de confianza. Han conseguido que un padre se reconcilie con su hijo sin que la ley importe.

Si hay algo que está claro es que Gabriel y Amanda hacen un buen equipo: “Si mi padre supiera los casos que estamos cogiendo en este bufete se revolvería en su tumba”, apunta.

Amanda le recuerda que sus casos absurdos son los que la sacaron de su retiro: “Eso quiere decir que te mola estar conmigo”, dice Gabriel con una sonrisa. “Hay momentos en el día en los que puedo empezar a soportarte”, dice entre risas.

Enseguida, Amanda se da cuenta de que las sillas de la boda eran pares: “Había un invitado de más”. La joven se pone a investigar hasta que descubre a una persona que no había visto antes. ¿Acaba de encontrar a la asesina?

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”

Rafa desvela el secreto que le une a Gabriel: “Le debo muchas cosas”

“No tenemos prohibido ser amigos”: el reencuentro que acerca a Amanda y César

“No tenemos prohibido ser amigos”: el reencuentro que acerca a Amanda y César

“Se lo merecía”: Amanda y Gabriel encuentran al fotógrafo de la boda
Mejores momentos | Capítulo 4

“Se lo merecía”: Amanda y Gabriel encuentran al fotógrafo de la boda y posible sospechoso

Daniela estalla con tantas acusaciones: “Todos creéis que soy una asesina”
Mejores momentos | Capítulo 4

Daniela estalla con tantas acusaciones: “Todos creéis que soy una asesina”

La relación de Amanda y Gabriel se tambalea: “Vas y la cagas”
Mejores momentos | Capítulo 4

La relación de Amanda y Gabriel se tambalea: “Vas y la cagas”

La petición de un cliente reabre heridas del pasado y vuelve a tensar la relación entre Amanda y Gabriel con una fuerte discusión.

Alya y Cihan Deniz
En los próximos capítulos

¿Perder su libertad o a su hijo?: la elección imposible de Alya ante la amenaza de Sadakat

Alya se lo juega todo por su hijo mientras Sadakat prepara su mayor venganza. ¡El destino de Cihan Deniz pende de un hilo!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel contrata a un investigador para que siga a Pablo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel contrata a un investigador para que siga a Pablo

Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”

Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”

Publicidad