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Mila Cívico justifica los abucheos espontáneos a Marlaska tras mencionar a los guardias civiles muertos: "La gente esta dolida"

El ministro del Interior ha recibido varios abucheos y pitidos durante un acto de jura de bandera tras afirmar sentirse "dolido" por la reciente muerte los dos agentes de la Guardia Civil en Huelva. La portavoz de Jucil comparte y explica el malestar en torno a Grande- Marlaska.

Mila Cívico, portavoz de Jucil.

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Espejo Público
Publicado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido este miércoles numerosos abucheos y pitidos durante el acto de jura de bandera de los alumnos de la última promoción de guardias civiles en Baeza (Jaén).

El momento de tensión se vivía después de que el ministro dijera: "Comprendo y entiendo vuestro dolor y vuestra rabia, porque yo también estoy dolido y estoy rabioso". Lo decía en relación con lo recientemente acontecido en Huelva, donde una operación de narcotráfico resultó en la muerte de dos agentes.

Mila Cívico, portavoz de Jucil (Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil), explica que los abucheos venían de familiares de futuros miembros del Cuerpo. "Saben el riesgo al que pueden exponerse sus familiares el día que salgan de la academia", añadía.

El descontento proviene, según Cívico, de su ausencia en el acto funerario de los guardias civiles fallecidos en Huelva. "Como máximo representante de la Guardia Civil y de la policía no estuvo y eso no gustó. La gente esta dolida", aseguraba.

Respeto a la jerarquía

Una reacción que ha sorprendido a Susanna Griso al haberse pronunciado en un acto del instituto armado, un espacio que no se puede sindicar y siempre es sumamente respetuoso con la jerarquía.

Gema López considera que en ese contexto "ya no es el jerarca". La periodista cree que Marlaska, al expresar en primera persona su dolor, ha convertido la jerarquía en una "conversación de tu a tu" en la que él expresa su sentimiento, pero este no es comparable al de los allí presentes.

Una consideración que comparte y refuerza el periodista Ángel Antonio Herrera: "el propio Marlaska da espacio al abucheo".

La colaboradora Isabel Rábago, a pesar de negar estar a favor los gritos, explica que entiende los motivos. "En los cargos también están las cargas", concluye.

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