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Marlaska, abucheado al hablar de los guardias civiles muertos en Huelva: "Estoy dolido y rabioso"

"Comprendo vuestro dolor, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y Jerónimo", ha dicho Marlaska después de pedir por megafonía que cesaran los pitos y abucheos al ministro de Interior.

Marlaska, durante el acto en el que ha recibido abucheos

Marlaska, abucheado al hablar de los guardias civiles muertos en Huelva: "Estoy dolido y rabioso" | Europa Press

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Juan Muñoz
Publicado:

Fernando Grande-Marlaska ha sido pitado y abucheado este miércoles en Baeza, Jaén, donde presidía la jura de bandera de los integrantes de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias.

Abucheos y gritos de "¡Fuera, fuera!"

Los abucheos se han producido cuando el ministro de Interior reiteraba sus condolencias a las familias de los guardias civiles fallecidos en Huelva en acto de servicio, al sufrir su embarcación un accidente durante una persecución a una narcolancha.

Marlaska, "rabioso y dolido"

Los abucheos han durado varios segundos, hasta que, por megafonía, se ha pedido que pararan los pitos al ministro de Interior. Marlaska ha asegurado sentirse "rabioso y dolido" por lo ocurrido en Huelva, pero no "impotente".

"Comprendo vuestro dolor, vuestra rabia... Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo", ha dicho Marlaska en referencia al fallecimiento de los agentes.

Montero rectifica

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE en las próximas elecciones de Andalucía, María Jesús Montero, se refirió a la muerte de los guardias civiles como "accidente laboral", un término que ha provocado las críticas de la oposición, incluso varios socios de Gobierno se han desmarcado de sus palabras.

Este miércoles, María Jesús Montero ha rectificado sus palabras, asegurando no tener "ni opinión ni criterio ni conocimiento" para calificar de "accidente laboral" la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil.

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