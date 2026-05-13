Primeras imágenes de Orson Salazar tras separarse de Paz Vega después de 25 años de relación

La separación de Paz Vega y Orson Salazar continúa generando una enorme expectación mediática. Después de que el pasado 2 de mayo se supiera que la pareja había puesto fin a su relación tras más de dos décadas juntos, ahora se han publicado las primeras imágenes de Orson desde que se conoció la noticia.

Serio y caminando solo bajo la lluvia, Orson ha sido captado por las cámaras mientras recorría las calles del centro de Madrid mientras llovía, protegido con un paraguas.

Orson Salazar en Madrid bajo la lluvia | Gtres

La situación se complicaba todavía más días después de conocerse la separación y los problemas económicos por los que estaría atravesando la actriz.

Orson Salazar | Gtres

Y es que Paz Vega y Orson Salazar no solo compartían su vida personal, sino también la profesional. Durante más de veinte años, Orson ha ejercido como representante y manager de la actriz, gestionando gran parte de su carrera y también del patrimonio familiar.

Precisamente, la gestión económica de ambos habría sido uno de los principales motivos de la ruptura. Según distintas informaciones, la situación financiera de la expareja se habría complicado en los últimos años, hasta el punto de que Paz Vega afrontaría una deuda millonaria con Hacienda . Por su parte, Orson Salazar también tendría pendientes reclamaciones económicas por parte de la Agencia Tributaria que superarían el millón de euros.

Paz Vega y Orson Salazar | Gtres

Por el momento, Orson Salazar no ha hecho declaraciones públicas sobre su ruptura ni sobre las circunstancias económicas que supuestamente les rodean.

Unas imágenes que reflejan el difícil momento personal que estaría viviendo Orson Salazar tras poner fin a una de las relaciones más discretas y estables del panorama social.