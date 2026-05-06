Susanna Griso, sorprendida ante el posible traslado a Madrid del médico contagiado de hantavirus: "¡Esto es un teléfono escacharrado!"

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, concedía la mañana de este miércoles varias entrevistas que no dejaban indiferente a nadie que esté siguiendo la crisis del crucero donde hay un brote de hantavirus. Especialmente a las autoridades implicadas y responsables de los posibles destinos que se barajaban tanto del barco

A primera hora de la mañana Clavijo negaba de plano a Carlos Alsina que fuera a permitir al crucero atracar en ningún puerto del archipiélago, al menos si desde el Gobierno central no compartían más información de la escasa con la que contaba. El enfado del gobierno autonómico era evidente y lo confirmaba a Espejo Público su portavoz, Alfonso Caballero.

Poco después Clavijo, ante los micrófonos también de Espejo Público, compartía una información extra oficial según la cual el médico infectado a bordo sería trasladado y tratado en Madrid. Fuentes de la Comunidad de Madrid apuntaban a la falta de información, pero que les habrían comunicado que el médico sería trasladado a una unidad de aislamiento en Tenerife y posteriormente evacuado a Países Bajos.

Tres Gobiernos, tres versiones

Las especulaciones de los porqués, de la falta de información, y parece también que de comunicación de las autoridades centrales con las autonómicas, daban paso a un acalorado debate sobre la idoneidad de recibir en Canarias al crucero cuando el barco se encuentra aún a más de 1.500 kilómetros de distancia de territorio español.

Cuando se aclaraba el río revuelto de las hasta tres versiones de los siguientes pasos en esta crisis sanitaria, Susanna Griso exlcamaba: "Esto es un teléfono escacharrado".

La última información a esta hora -del Ministerio de Sanidad- es que el médico, junto a otros dos contagiados, serán evacuados en aviones medicalizados a Países Bajos, y el barco ha solicitado atracar en Tenerife el próximo sábado.

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