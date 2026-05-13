Enfrentamiento entre Herrera y Rábago por la gestión del hantavirus: "Vivimos en un tercer mundo"

El debate se ha iniciado en el momento en que la mesa de 'Más Espejo' mostraba su postura ante la gestión que el Gobierno ha llevado a cabo ante el hantavirus, la cual el propio Ejecutivo define como "excelente" a voz de todos sus representantes.

Isabel Rábago, habitual colaboradora del programa, muestra con contundencia su desacuerdo y saca a la palestra las últimas informaciones que han salido a la luz de una supuesta ocultación de positivos por parte del Gobierno. "Tenemos una ministra que ha mentido", ha dicho.

En el plató ha vuelto a surgir la duda respecto a la realización de PCRs de los pasajeros del 'MV Hondius', algo que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha salido a defender y afirma a que se debe a que solo determinados laboratorios lo permiten.

El escritor y periodista Ángel Antonio Herrera, suscribe las palabras de García: "Esas pruebas no son iguales que las del Covid-19".

"Estáis a la caza desde el principio"

En este marco, Rábago cuestionaba la posición de España en cuanto a desarrollo y calificaba a nuestro país como "tercermundista", añadiendo a esto que "un señor se bajó del autobús con el EPI en la mano" como argumento respaldatorio.

Un calificativo que no ha gustado al periodista y ha hecho que le acuse de "estar a la caza desde el principio de si algo sale mal". "Nada ha salido mal", ha afirmado con contundencia.

El rifirrafe entre ambos colaboradores no ha llegado a ningún acuerdo, ya que Herrera descartaba hablar con Isabel Rábago si esta no aportaba argumentos. "Tienes que decir algo no tienes que descalificar al otro", le reprochaba.

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