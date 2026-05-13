Hantavirus
Enfrentamiento entre Herrera y Rábago por la gestión del hantavirus: "Vivimos en un tercer mundo"
Ambos colaboradores chocan ante las opiniones contradictorias que tienen sobre el Gobierno y la gestión ha hecho a propósito del brote de hantavirus.
- Última hora del brote de hantavirus en directo: El español ingresado por hantavirus continúa con síntomas respiratorios y febrícula
- Un inmunólogo habla de la supuesta ocultación de un caso de hantavirus a bordo: "El 70% de las personas bloquean el virus"
- La OMS detectó un caso positivo de hantavirus antes de la llegada del crucero a Canarias que no fue comunicado en el informe que recibió Clavijo
Publicidad
El debate se ha iniciado en el momento en que la mesa de 'Más Espejo' mostraba su postura ante la gestión que el Gobierno ha llevado a cabo ante el hantavirus, la cual el propio Ejecutivo define como "excelente" a voz de todos sus representantes.
Isabel Rábago, habitual colaboradora del programa, muestra con contundencia su desacuerdo y saca a la palestra las últimas informaciones que han salido a la luz de una supuesta ocultación de positivos por parte del Gobierno. "Tenemos una ministra que ha mentido", ha dicho.
En el plató ha vuelto a surgir la duda respecto a la realización de PCRs de los pasajeros del 'MV Hondius', algo que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha salido a defender y afirma a que se debe a que solo determinados laboratorios lo permiten.
El escritor y periodista Ángel Antonio Herrera, suscribe las palabras de García: "Esas pruebas no son iguales que las del Covid-19".
"Estáis a la caza desde el principio"
En este marco, Rábago cuestionaba la posición de España en cuanto a desarrollo y calificaba a nuestro país como "tercermundista", añadiendo a esto que "un señor se bajó del autobús con el EPI en la mano" como argumento respaldatorio.
Un calificativo que no ha gustado al periodista y ha hecho que le acuse de "estar a la caza desde el principio de si algo sale mal". "Nada ha salido mal", ha afirmado con contundencia.
El rifirrafe entre ambos colaboradores no ha llegado a ningún acuerdo, ya que Herrera descartaba hablar con Isabel Rábago si esta no aportaba argumentos. "Tienes que decir algo no tienes que descalificar al otro", le reprochaba.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- La bomba de Ketty Garat sobre un hombre y una mujer relacionados con Sánchez y las fiestas sórdidas de Ábalos y Koldo: "Las dos dirigentes del PSOE se asustan"
- Cándido Méndez, amigo de Florentino Pérez: "Defendió al Real Madrid con una maniobra estratégica de primera magnitud"
- Cristóbal Soria revela la confesión que le hizo Florentino Pérez: "El problema lo tiene con los que le apuñalan por la espalda"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad