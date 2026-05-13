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Enfrentamiento entre Herrera y Rábago por la gestión del hantavirus: "Vivimos en un tercer mundo"

Ambos colaboradores chocan ante las opiniones contradictorias que tienen sobre el Gobierno y la gestión ha hecho a propósito del brote de hantavirus.

I. Rábago y A. A. Herrera

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Espejo Público
Publicado:

El debate se ha iniciado en el momento en que la mesa de 'Más Espejo' mostraba su postura ante la gestión que el Gobierno ha llevado a cabo ante el hantavirus, la cual el propio Ejecutivo define como "excelente" a voz de todos sus representantes.

Isabel Rábago, habitual colaboradora del programa, muestra con contundencia su desacuerdo y saca a la palestra las últimas informaciones que han salido a la luz de una supuesta ocultación de positivos por parte del Gobierno. "Tenemos una ministra que ha mentido", ha dicho.

En el plató ha vuelto a surgir la duda respecto a la realización de PCRs de los pasajeros del 'MV Hondius', algo que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha salido a defender y afirma a que se debe a que solo determinados laboratorios lo permiten.

El escritor y periodista Ángel Antonio Herrera, suscribe las palabras de García: "Esas pruebas no son iguales que las del Covid-19".

"Estáis a la caza desde el principio"

En este marco, Rábago cuestionaba la posición de España en cuanto a desarrollo y calificaba a nuestro país como "tercermundista", añadiendo a esto que "un señor se bajó del autobús con el EPI en la mano" como argumento respaldatorio.

Un calificativo que no ha gustado al periodista y ha hecho que le acuse de "estar a la caza desde el principio de si algo sale mal". "Nada ha salido mal", ha afirmado con contundencia.

El rifirrafe entre ambos colaboradores no ha llegado a ningún acuerdo, ya que Herrera descartaba hablar con Isabel Rábago si esta no aportaba argumentos. "Tienes que decir algo no tienes que descalificar al otro", le reprochaba.

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