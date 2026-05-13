La IA y la medicina de precisión impulsan la investigación contra el cáncer en el Scientific Retreat de la Fundación FERO

La inteligencia artificial y la medicina de precisión se sitúan en el centro de la nueva era de la investigación oncológica que protagoniza el Scientific Retreat de la Fundación FERO, celebrado hoy y mañana en Barcelona. El encuentro reúne a destacados investigadores de algunos de los principales centros del país, como el VHIO, el Hospital Clínic de Barcelona, el IRB Barcelona o el CNIO, con el objetivo de compartir avances y definir las prioridades científicas de la próxima década.

A diferencia de los congresos tradicionales, este foro se plantea como un espacio de trabajo colaborativo en el que los científicos analizan conjuntamente los progresos logrados en los laboratorios para acelerar su aplicación en la práctica clínica. Este enfoque responde al modelo de investigación traslacional que impulsa la Fundación FERO, centrado en acortar los tiempos entre el descubrimiento científico y su impacto real en los pacientes.

Durante las jornadas, los expertos abordarán algunos de los principales retos actuales en oncología, como la aplicación de la inteligencia artificial al estudio del cáncer, el desarrollo de nuevos tratamientos, los avances en biología tumoral e inmunidad y las últimas innovaciones en medicina de precisión. Todo ello con la vista puesta en mejorar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

El encuentro forma parte de la FERO Academy, una iniciativa que busca fortalecer la colaboración entre investigadores más allá de la financiación, generando sinergias y un entorno de crecimiento científico. Este modelo de acompañamiento es uno de los rasgos distintivos de la Fundación.

"La Fundación FERO lleva 25 años impulsando la investigación oncológica más innovadora a través de sus becas. El Scientific Retreat es el punto de encuentro donde reunimos a todo ese talento investigador que apoyamos para compartir avances, debatir, generar sinergias y acelerar la llegada de los descubrimientos científicos al paciente. Desde la medicina de precisión y la biología molecular hasta las líneas más punteras en investigación traslacional, todo con un mismo objetivo: avanzar más rápido hacia la misión de la Fundación FERO, curar el cáncer", explica Marta Cardona, Directora General de la Fundación FERO.

Cada año, más de 4.000 pacientes se benefician de los programas avanzados de análisis del cáncer apoyados por la Fundación FERO, reflejo del impacto directo que tiene este impulso a la investigación. En este contexto, el Scientific Retreat se consolida como un punto clave para acelerar el futuro de la lucha contra el cáncer.

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