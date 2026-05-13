Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Observatorio con Rivera

Albert Rivera, sobre una posible rebelión contra Pedro Sánchez en el PSOE: "La dignidad, la moral, la ingobernabilidad, no le importan"

El expresidente de Ciudadanos ha abordado el último escándalo de fiestas sexuales del exministro Ábalos, uno más. También se ha pronunciado sobre las elecciones autonómicas de Andalucía y su última polémica, un hipotético adelanto de las Generales, y no podía dejarse pasar el tema más comentado del día, la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Albert Rivera

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos, se ha puesto en la piel de uno de tantos asesores con los que cuenta Pedro Sánchez para especular qué le aconsejaría al presidente del Gobierno en relación a un adelanto de las Elecciones Generales. La reflexión del expolítico puede sorprender a más de uno.

"Conozco a Pedro Sánchez como pocos"

"Si yo fuera su asesor (…)"

Albert Rivera

En su experiencia en primera línea de la política tuvo el honor o la desgraciade coincidir y tratar con Pedro Sánchez la formación de un Ejecutivo que nunca fue. Entonces se forjó una idea de quién era el actual presidente del Gobierno, y según añade Rivera, de qué es capaz Pedro Sánchez: "Le he vivido, le he sufrido. Me he opuesto a muchas cosas que ha hecho".

Es de sobra conocida su opinión de la necesidad de que se celebren unas Elecciones Generales cuanto antes, y sin embargo admite el consejo que daría a Sánchez: "No le aconsejaría convocar elecciones".

Explica los motivos por los que su recomendación iría en sentido opuesto a lo que le sugiere su corazón político: "No vas a ganarlas, estás rodeado de casos de corrupción familiares y políticos".

La situación de poder e influencia que otorga La Moncloa es la base de su razonamiento: "Desde el poder controlas a la Fiscalía, tienes el poder del indulto, controlas a los medios de comunicación públicos (…)".

"Una situación absolutamente surrealista"

"Se va a aferrar a Moncloa hasta el último de los días"

Expresidente Ciudadanos

Albert Rivera concluye por todo ello que la presente legislatura llegará a término y descarta que las próximas elecciones generales vayan a celebrarse antes de tiempo. Afirma que a Pedro Sánchez no le importan los tan interpelados argumentos de "la dignidad, la moral, la ingobernabilidad": "Hay que pensar en el personaje para entender por qué no las convoca (...) No tenemos una legislatura, tenemos una investidura. No tenemos presupuestos ni leyes. Estamos en una situación absolutamente surrealista en términos políticos".

En un alegato a favor de que se celebren esos comicios más pronto que tarde culpa a la frenética e intensa actualidad como la razón por la que Rivera cree que la sociedad es ajena a que "estamos en pañales. Tenemos un Gobierno y un Parlamento que no funcionan".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Ángel Antonio Herrera, sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez

Ángel Antonio Herrera, periodista de ABC, responde a los ataques de Florentino Pérez: "Con la prensa conviene no meterse"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Albert Rivera

Albert Rivera, sobre una posible rebelión contra Pedro Sánchez en el PSOE: "La dignidad, la moral, la ingobernabilidad, no le importan"

Ángel Antonio Herrera, sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez

Ángel Antonio Herrera, periodista de ABC, responde a los ataques de Florentino Pérez: "Con la prensa conviene no meterse"

Mask Singer, en directo: última gala antes de la gran Semifinal

Mask Singer, en directo: última gala antes de la gran Semifinal

Paula Echevarría y David Bustamante
Famosos

Lorena Vázquez desvela el motivo por el que Paula Echevarría ha borrado una foto con Bustamante de sus redes sociales

Alfredo Corell, inmunólogo, sobre la detección del hantavirus.
Hantavirus

Un inmunólogo habla de la supuesta ocultación de un caso de hantavirus a bordo: "El 70% de las personas bloquean el virus"

"Se nota que ha estado 'enchayando'": el jurado, impresionado con la imitación de Jesulín en la quinta gala de Tu cara me suena
Viernes a las 22:00h

"Se nota que ha estado 'enchayando'": el jurado, impresionado con la imitación de Jesulín en la quinta gala de Tu cara me suena

Los miembros del jurado tendrán muy difícil la tarea de puntuar, ya que los concursantes protagonizarán grandes números en el próximo programa.

Carballo Vs Losantos, Forentino
Real Madrid

El choque entre Javier Caraballo y Pilar Losantos a propósito de Florentino Pérez: "Trumpismo puro", frente al "único objetivo de intoxicar

La rueda de prensa del presidente del Real Madrid ha despertado una gran polémica por sus ataques a la prensa y frases desafortunadas a varias periodistas. Sorprende que el debate sobre este asunto ha sido de los que más pasiones ha descubierto y despertado.

Paco Marhuenda comenta la rueda de prensa de Florentino Pérez

Paco Marhuenda, sobre la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez: "Me partía de la risa"

Arón Piper y Marco Cáceres

Las confesiones de Arón Piper y Marco Cáceres en El Hormiguero: “Es un código entre colegas”

Roberto Brasero llega a Mask Singer como investigador invitado antes de la gran Semifinal

Roberto Brasero llega a Mask Singer como investigador invitado antes de la gran Semifinal

Publicidad