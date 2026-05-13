Albert Rivera, sobre una posible rebelión contra Pedro Sánchez en el PSOE: "La dignidad, la moral, la ingobernabilidad, no le importan"

Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos, se ha puesto en la piel de uno de tantos asesores con los que cuenta Pedro Sánchez para especular qué le aconsejaría al presidente del Gobierno en relación a un adelanto de las Elecciones Generales. La reflexión del expolítico puede sorprender a más de uno.

"Conozco a Pedro Sánchez como pocos"

"Si yo fuera su asesor (…)"

En su experiencia en primera línea de la política tuvo el honor o la desgraciade coincidir y tratar con Pedro Sánchez la formación de un Ejecutivo que nunca fue. Entonces se forjó una idea de quién era el actual presidente del Gobierno, y según añade Rivera, de qué es capaz Pedro Sánchez: "Le he vivido, le he sufrido. Me he opuesto a muchas cosas que ha hecho".

Es de sobra conocida su opinión de la necesidad de que se celebren unas Elecciones Generales cuanto antes, y sin embargo admite el consejo que daría a Sánchez: "No le aconsejaría convocar elecciones".

Explica los motivos por los que su recomendación iría en sentido opuesto a lo que le sugiere su corazón político: "No vas a ganarlas, estás rodeado de casos de corrupción familiares y políticos".

La situación de poder e influencia que otorga La Moncloa es la base de su razonamiento: "Desde el poder controlas a la Fiscalía, tienes el poder del indulto, controlas a los medios de comunicación públicos (…)".

"Una situación absolutamente surrealista"

"Se va a aferrar a Moncloa hasta el último de los días"

Albert Rivera concluye por todo ello que la presente legislatura llegará a término y descarta que las próximas elecciones generales vayan a celebrarse antes de tiempo. Afirma que a Pedro Sánchez no le importan los tan interpelados argumentos de "la dignidad, la moral, la ingobernabilidad": "Hay que pensar en el personaje para entender por qué no las convoca (...) No tenemos una legislatura, tenemos una investidura. No tenemos presupuestos ni leyes. Estamos en una situación absolutamente surrealista en términos políticos".

En un alegato a favor de que se celebren esos comicios más pronto que tarde culpa a la frenética e intensa actualidad como la razón por la que Rivera cree que la sociedad es ajena a que "estamos en pañales. Tenemos un Gobierno y un Parlamento que no funcionan".

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