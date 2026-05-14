Jirafa monta una auténtica fiesta en Mask Singer al ritmo de Fito y Fitipaldis

Jirafa ha vuelto a dejar claro que el tamaño no es un impedimento para comerse el escenario. Esta vez, la máscara ha optado por un registro completamente diferente y ha interpretado el clásico ‘La casa por el tejado’. Con una energía desbordante y un dinamismo que nadie esperaba, el concursante ha transformado el plató en un auténtico concierto de rock.

La puesta en escena ha sido de lo más espectacular, acompañando el ritmo marchoso del tema con un despliegue de luces y movimiento que ha dejado atónitos a los investigadores. A pesar del gran volumen del disfraz, Jirafa se ha movido con una soltura envidiable, demostrando que se siente comodísima bajo los focos y sabe cómo meterse a la grada en el bolsillo.

Esta actuación ha vuelto a trastocar las quinielas del jurado, que no termina de encajar las pistas con la gran vitalidad que demuestra sobre las tablas. ¿Quién se esconde tras este simpático gigante? No te pierdas el show y revive este momentazo de la gala.