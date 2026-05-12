Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Al Otro Lado

Carlos Alsina, sobre la gestión del brote de hantavirus: "¿Hacían falta tres ministros?"

El director y presentador del programa de Onda Cero 'Más de Uno' ha habordado la crisis del hantavirus, así como las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo domingo, marcadas en la última semana de campaña por la muerte de dos guardis civiles en Huelva.

Carlos Alsina

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Los periodistas Carlos Alsina y Susanna Griso conectaban los mundos radiofónico y televisivo mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comenzaban su comparecencia sobre la crisis del hantavirus desde el Palacio de La Moncloa.

Alsina hace una valoración positiva de la gestión de la emergencia del brote de hantavirus, con algunos matices derivados de las tensiones entre las administraciones central y autonómicas que ha generado: "Quien tiene que asumir la responsabilidad, salga bien o salga mal, es del Gobierno central. Porque podría haber salido algo mal. Podría haberse producido el contagio de alguna persona que no tuviese nada que ver con el barco".

Sobre las críticas vertidas sobre el Ejecutivo por supuestamente favorecer que se amplificara la cobertura mediática, el periodista lo tiene claro en lo que considera que el Gobierno se "colgaba la medalla": "No pasa nada por decir que el Gobierno ha hecho algo bien, no te convierte en un furibundo sanchista".

"Yo siempre preferiré que haya una transmisión en directo. Que se permita que estén las cámaras en el lugar en que está pasando, que las televisiones podáis decidir cuántos minutos de esa transmisión dais en directo, o no, que lo contrario", sentenciaba al respecto Carlos.

Al mismo tiempo si sugería que el Gobierno ha caído en cierto exceso en la puesta en escena a la hora de informar a los medios de comunicación, con tres ministros respaldando al director general de la Organización Mundial de la Salud: "¿Es como la llegad del hombre a la luna? Pues no, ya sabemos que no. ¿Hacían falta tres ministros dando la rueda de prensa o bastaba con una?".

La polémica de la exministra

La receta final de la campaña de las Elecciones Autonómicas de Andalucía 2026 ha sido marcado por el suceso de Huelva en el que han muerto dos agentes de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha. En el último debate, María Jesús Montero, se refería desafortunadamente a los fallecimientos como "accidentes laborales". Esto le ha servido par ser la diana de numerosas críticas, desde el mundo de la política tanto como de asociaciones de guardias civiles.

Por su parte Alsina era contundente con la exministra de Hacienda y exvicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez Calificaba sus palabras de "patinazo mayúsculo" y declaraciones "improcedentes", dada la gravedad de lo ocurrido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Susana Díaz

¿Por qué no coincide Susana Díaz con Montero en la campaña de Andalucía? La expresidenta andaluza responde

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Lactofilia

El mercado oculto de la leche materna: ventas ilegales, fetiches y lactancia a adultos

Hermano Guardia Civil

El hermano de uno de los guardias civiles muertos clama por su situación: “Están totalmente desprotegidos”

María Jesús Montero, sola en el funeral de los guardias civiles

María Jesús Montero, sola en el funeral de los guardias civiles: "Es una decisión vergonzosa, había que estar apoyando a las familias"

cebo
Última hora

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, muy pendientes del español que ha dado positivo en hantavirus

Maca se redime y sale por la puerta grande con el Bote en su poder
Mejores momentos | 12 de mayo

Maca se redime y sale por la puerta grande con el Bote en su poder

Intento de robo en Alicante
ROBO

Las impactantes imágenes de un intento de robo violento y la reacción de los vecinos: "El cementerio esta lleno de inocentes"

Un joven intenta tirar hasta a dos motoristas para robarles su vehículo aprovechando un semáforo en rojo y los vecinos se lanzan sobre él. Una reacción que ha sorprendido a nuestros colaboradores.

Del desastre a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 12 de mayo

Del desastre a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte

Maca se ha convertido en la prueba fehaciente de cómo puede cambiar la suerte en cualquier momento.

Susana Díaz

¿Por qué no coincide Susana Díaz con Montero en la campaña de Andalucía? La expresidenta andaluza responde

Luis Fonsi en La Voz Kids

Luis Fonsi indignado en La Voz Kids: "Esto no se hace, 23 años de amistad por la ventana"

La decepción invade a Maca tras equivocarse al resolver el panel

La decepción invade a Maca tras equivocarse al resolver el panel

Publicidad