Carlos Alsina, sobre la gestión del brote de hantavirus: "¿Hacían falta tres ministros?"

Los periodistas Carlos Alsina y Susanna Griso conectaban los mundos radiofónico y televisivo mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comenzaban su comparecencia sobre la crisis del hantavirus desde el Palacio de La Moncloa.

Alsina hace una valoración positiva de la gestión de la emergencia del brote de hantavirus, con algunos matices derivados de las tensiones entre las administraciones central y autonómicas que ha generado: "Quien tiene que asumir la responsabilidad, salga bien o salga mal, es del Gobierno central. Porque podría haber salido algo mal. Podría haberse producido el contagio de alguna persona que no tuviese nada que ver con el barco".

Sobre las críticas vertidas sobre el Ejecutivo por supuestamente favorecer que se amplificara la cobertura mediática, el periodista lo tiene claro en lo que considera que el Gobierno se "colgaba la medalla": "No pasa nada por decir que el Gobierno ha hecho algo bien, no te convierte en un furibundo sanchista".

"Yo siempre preferiré que haya una transmisión en directo. Que se permita que estén las cámaras en el lugar en que está pasando, que las televisiones podáis decidir cuántos minutos de esa transmisión dais en directo, o no, que lo contrario", sentenciaba al respecto Carlos.

Al mismo tiempo si sugería que el Gobierno ha caído en cierto exceso en la puesta en escena a la hora de informar a los medios de comunicación, con tres ministros respaldando al director general de la Organización Mundial de la Salud: "¿Es como la llegad del hombre a la luna? Pues no, ya sabemos que no. ¿Hacían falta tres ministros dando la rueda de prensa o bastaba con una?".

La polémica de la exministra

La receta final de la campaña de las Elecciones Autonómicas de Andalucía 2026 ha sido marcado por el suceso de Huelva en el que han muerto dos agentes de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha. En el último debate, María Jesús Montero, se refería desafortunadamente a los fallecimientos como "accidentes laborales". Esto le ha servido par ser la diana de numerosas críticas, desde el mundo de la política tanto como de asociaciones de guardias civiles.

Por su parte Alsina era contundente con la exministra de Hacienda y exvicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez Calificaba sus palabras de "patinazo mayúsculo" y declaraciones "improcedentes", dada la gravedad de lo ocurrido.

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