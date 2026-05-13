Muere Jason Collins, exjugador de la NBA, a los 47 años por un cáncer cerebral

Nueva muerte que sacude la NBA y el baloncesto. Al fallecimiento de Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, a los 29 años, le ha seguido, solo unas horas después, la muerte de Jason Collins, exjugador de New Jersey Nets y Atlanta Hawks a los 47 años a raíz de un cáncer cerebral.

"Nos rompe el corazón compartir que Jason Collins, nuestro amado marido, hijo, hermano y tío, ha fallecido tras una valiente lucha contra el glioblastoma. Jason cambió vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos los que lo conocieron y para aquellos que lo admiraron desde lejos. Estamos agradecidos por la avalancha de amor y oraciones durante los últimos ocho meses, y por la atención médica excepcional que Jason recibió de sus médicos y enfermeras. Nuestra familia lo extrañará profundamente", señaló su familia en un comunicado difundido por la NBA.

Jason Collins fue el primer jugador en activo en declararse homosexual en la NBA, lo hizo en 2013. El pasado mes de noviembre fue el propio Collins quien desveló que le habían diagnosticado glioblastoma en etapa 4, una de las formas más letales de cáncer cerebral. Recibió un tratamiento experimental en Singapur, pero recientemente reapareció el cáncer y este martes falleció en su casa.

El pívot estadounidense puso fin a su carrera profesional en 2014, después de 132 años en la NBA y de pasar por los New Jersey Nets (2001-2008), Memphis Grizzlies (2008), Minnesota Timberwolves (2008-2009), Atlanta Hawks (2009-2012), Boston Celtics (2012-2013), Washington Wizards (2013) y Brooklyn Nets (2014).

Al margen de sus actuaciones en la pista, Jason Collins siempre será recordado por desvelar en 2013 su homosexualidad en un artículo de portada de Sports Illustrated, convirtiéndose en el primer deportista abiertamente gay en jugar en cualquiera de las cuatro principales ligas deportivas de Norteamérica.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha subrayado que "el impacto e influencia de Jason Collins se extendieron mucho más allá del baloncesto".

"Ayudó a hacer que la NBA, la WNBA y la comunidad deportiva en general fueran más inclusivas y acogedoras para las generaciones futuras. Ejemplificó un liderazgo y profesionalismo excepcionales a lo largo de su carrera de 13 años en la NBA y en su dedicado trabajo como embajador de NBA Cares", apunta Silver.

"Jason será recordado no solo por romper barreras, sino también por la amabilidad y humanidad que definieron su vida y tocaron a tantas otras personas. En nombre de la NBA, envío mis más sentidas condolencias a Brunson, esposo de Jason, y a su familia, amigos y colegas en todas nuestras ligas", añade el comisionado de la NBA.

Luto y consternación en la NBA

Varias de las franquicias en las que jugó Collins han mostrado su dolor y tristeza por su muerte.

"Jason Collins era un miembro muy querido de la familia de los Celtics. Fue un pionero en la NBA y en el deporte profesional, y estamos agradecidos de haber sentido su impacto en Boston. Que descanse en paz", afirmaron los Boston Celtics.

Los Nets, franquicia en la que pasó ocho temporadas entre Nueva Jersey y Brooklyn, señalaron: "Quienes convivieron a diario con Jason lo conocían no solo como un competidor, sino como una persona genuinamente amable y considerada, capaz de unir a la gente. Su impacto fue mucho más allá de la cancha, y su valentía y autenticidad ayudaron a hacer avanzar el deporte, y el mundo".

Washington Wizards y Atlanta Hawks también han mostrado sus condolencias por la trágica noticia.ç

Por su lado, Jason Kidd, actual entrenador de los Dallas Mavericks y excompañero de Collins en los Nets, mostró su dolor por el fallecimiento de Collins.

"Esto duele. Jason Collins fue un pionero. Tenía un coraje como nunca he visto. Fue un compañero de equipo increíble. Y haberlo tenido en Brooklyn al inicio de mi carrera como entrenador significó muchísimo para mí. Quienes lo conocieron tuvieron la suerte de poder llamarlo amigo. Ya te echamos de menos, hermano", señaló Kidd.