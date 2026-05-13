Antena 3 inicia las grabaciones de Noche en familia, presentado por Bertín Osborne y Eugenia Osborne

Atresmedia mantiene su firme apuesta por los grandes formatos de entretenimiento que triunfan internacionalmente, contando con las marcas que más despuntan en todo el planeta, y a las que ahora se suma una más. Antena 3 ha iniciado así las grabaciones de Noche en familia, la adaptación española de ‘Parents’ Evening’, un nuevo formato de ITV Studios que se ha convertido en el concurso revelación en Reino Unido, donde está triunfando y ha sido ya renovado por una tercera temporada.

El programa, además, ha ganado ya el premio al Mejor Studio Based Gameshow Format de los C21 Format Awards en MIPCOM 2025. Humor, cultura general, intuición y familia se unen en este nuevo game show para el Prime Time de Antena 3.

Bertín Osborne junto a su hija Eugenia Osborne son los presentadores de Noche en familia, este nuevo gran concurso familiar en el que celebrities de todos los ámbitos, junto a sus madres o padres, son los grandes protagonistas. En Noche en familia no importa lo que los concursantes sepan de cultura general… lo importante es lo que sus padres y madres creen que ellos saben. La intuición es clave en este concurso en el que los progenitores de los celebrities se pondrán a prueba, demostrando lo que creen que sus hijos saben de las preguntas que se formulen a lo largo de la noche.

Noche en familia es un sorprendente concurso en el que conoceremos el lado más familiar y cercano de los celebrities que lo protagonizan. Un gran game show en el que el humor y la diversión también serán protagonistas. Un formato divertido y cercano en el que Bertín Osborne y su hija Eugenia interactuarán con los celebrities y protagonizarán divertidos momentos juntos y cuyo gran premio final irá donado a la ONG que los concursantes vencedores elijan.

Noche en familia es una producción de Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia.

Una auténtica revelación en Reino Unido

‘Parents’ Evening’, el formato original en el que se basa Noche en familia, es un gran éxito internacional y se ha convertido ya en uno de los formatos revelación de los últimos años en Reino Unido. Creado por Ranga Bee Productions, compañía cofundada por Romesh Ranganathan, presentador del programa junto a su madre Shanthi, el programa ha sido ya renovado por una tercera temporada tras el gran éxito de las dos anteriores. El formato ha arrasado en ITV1, situándose siempre por encima de los datos cosechados anteriormente en su franja de emisión.

‘Parants’ Evening’ se ha consolidado así como uno de los concursos más vistos de los últimos años en ITV1 y ahora prepara ya su nueva temporada, mientras que arranca su gran expansión internacional, tras ser reconocido con premio al Mejor Studio Based Gameshow Format de los C21 Format Awards en MIPCOM 2025.

Así es la mecánica de Noche en familia

En Noche en familia, los concursantes son famosos junto a sus padres o hijos, con los que hacen equipo. Juegan los hijos, pero para ganar deben cumplir las expectativas de sus padres. Primero, los padres apuestan cuántas respuestas acertarán sus hijos. Luego, los hijos juegan… y deben cumplir con las apuestas de sus progenitores. El concurso pone a prueba así esta intuición y muestra divertidísimas diferencias generacionales.

A través de seis rondas, las diferentes parejas de familiares se enfrentarán en esta competición en la que finalmente solo resultará una vencedora, que tendrá la opción de doblar su premio en el gran juego final.