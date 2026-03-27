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FAMILIA PANTOJA

Gema López, sobre la nueva canción de Kiko Rivera: "Me parece infantil"

El cantante ha estrenado una canción dedicada a su madre Isabel Pantoja, y que confirma la reconciliación entre ambos.

Imagen de Kiko Rivera e Isabel Pantoja

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Este viernes 27 de marzo se ha estrenado la nueva canción de Kiko Rivera titulada 'No hay paz sin ti', que va dedicada a su madre Isabel Pantoja, y que confirma la reconciliación de madre e hijo tras más de cinco años sin hablarse.

"Que el perdón nos vuelva a unir"

"Dos corazones peleando por el dolor. Entre lágrimas verdad y cicatriz, sigo siendo parte de ti. Si el orgullo nos separó… que el perdón nos vuelva a unir", son algunos de los versos de la última canción. Un relato en el que habla de errores, distancia, sentimientos, y donde intenta dejar atrás los resentimientos y el rencor.

Tras escuchar la canción en el plató de Espejo Público, el presentador Miquel Valls se ha preguntado si con este single recibirá el mismo dinero que por las canciones en las que criticaba a su madre. Una pregunta que ha sido contestada por Isabel Rábago, quien ha opinado: "Por calidad artística no, y por creatividad gramatical, tampoco".

"Mamá perdóname"

Gema López tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de opinar sobre la letra de la nueva canción, y ha reconocido que le parece "infantil", y que le recuerda a cuando se enfadaba con su hija y le decía: "Mamá perdóname".

Posible reconciliación

Tras seis años sin hablarse, las aguas parecen haberse calmado entre Isabel Pantoja y su hijo. Madre e hijo podrían haber acercado posturas y así lo ha detallado la revista '¡Hola!' que habla de una reconciliación.

Hace tiempo, Kiko ya sorprendió con una publicación en sus redes sociales que todo hace pensar en la buena relación entre ambos. Concretamente, el DJ compartía una imagen de su infancia y podía verse cómo 'la tonadillera' le dedicaba una canción a su primogénito.

Esa posible reconciliación sorprendía a los colaboradores de Más Espejo, que en su momento, ya reconocían que les costaba "creer que de repente la madre llame a su hijo". Además, sostenían que en todos estos años "Isabel ha vivido momentos en los que no se ha encontrado bien y no ha llamado ni a su hijo ni a sus nietas".

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