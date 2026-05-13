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DESESPERACIÓN VECINAL

Agredida salvajemente en un barrio de Barcelona sumido en el miedo: "Me inmovilizó... Estaba ida, me tiró al suelo y me golpeó"

Los vecinos denuncian años de conflictos y aseguran que la situación con una mujer conflictiva "es ya insoportable". La agresora tendría problemas mentales.

Agresión vecina Barcelona

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Mario de Hipólito
Publicado:

La tensión sigue creciendo en un barrio de Santa Coloma de Gramenet. Los vecinos aseguran estar "hartos" de la situación que viven desde hace seis años con una mujer a la que califican de conflictiva y violenta. La última agresión se produjo este martes, cuando Laura, una vecina de la zona, terminó con collarín, dolores por todo el cuerpo y varios arañazos tras sufrir una paliza presuntamente a manos de esta mujer.

Una agresión "sin tiempo para reaccionar"

"Salí a comprar tabaco y me senté en el banco justo debajo de donde vive ella y salió disparada hacia mí. No me dio tiempo a reaccionar", relata Laura. Según explica, la agresora la cogió "del pelo", la tiró al suelo y la arrastró mientras varios vecinos intentaban ayudarla. "Me inmovilizó... estaba ida", asegura.

La víctima denuncia además que la mujer rompió una botella y le lanzó el cuello de cristal durante el ataque. Tras el incidente, fue detenida por los agentes.

Los vecinos denuncian miedo y problemas continuos

Los residentes aseguran que la agresividad de esta mujer "va en aumento" y apuntan a posibles problemas de salud mental. Se tendría que estar medicando y no lo hace", afirma Laura.

Además, explica que la mujer vive con su compañero sentimental, de quien los vecinos han sabido recientemente que también habría sido detenido.

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