James Franco reaparece sonriente en Cannes: siete años de su cancelación y cinco películas desde 2024

James Franco ha reaparecido en el Festival de Cannes acompañado de su pareja, Izabel Pakzad, durante la noche inaugural de la edición de 2026. El actor ha asistido a la proyección de The Electric Kiss, una de las películas encargadas de abrir el certamen francés.

Franco y Pakzad tienen una relación desde 2017. Ella, de 30 años, lleva años trabajando como actriz y cineasta, participando en diferentes películas y series desde 2019. Entre esos proyectos estuvo una aparición en la tercera temporada de The Deuce, la serie de HBO creada y protagonizada por Franco.

No es la primera vez que Franco ha pasado por Cannes. Ya estuvo en el festival en 2013 con As I Lay Dying, película que escribió, dirigió y protagonizó, y también en 2015 con El Principito.

Además, desde su cancelación en 2018, cuando cinco mujeres lo acusaron de comportamiento sexual inapropiado, tampoco es la primera vez que el actor elige Cannes para volver al ojo público. Franco llegó a un acuerdo judicial con dos de las denunciantes en 2021 y, tras mantener un perfil bajo entre 2019 y 2024, en ese año regresó al festival francés y a Hollywood con un discurso matizando los hechos de los que se le acusaba.

En su aparición en el podcast de Jess Cagle en SiriusXM, llegó a admitir que mantuvo relaciones sexuales con alumnas de su escuela de teatro, Studio 4, aunque explicando que era algo "consensuado".

"Mira, admito que me acosté con alumnas. En el transcurso de mi trabajo como profesor, me acosté con estudiantes y eso estuvo mal", explicó Franco entonces a Cagle.

"Pero no es por eso que monté la escuela y yo no fui la persona que seleccionó a las personas para estar en esa clase. Así que no fue un plan maestro mío. Pero sí, hubo ciertos casos en los que, si aquello fue consensuado, estuve con una estudiante y no debería haberlo hecho".

"En aquel momento pensaba que si era consensuado estaba bien. Ahora sé, al hablar con otras personas, otros profesores, que aquello no estuvo bien", ha reflexionado el actor. "En ese momento no estaba lúcido. Así que supongo que todo se reduce a mi criterio, si esto es consensuado, era algo genial. Todos somos adultos, así que...".

En cuanto a su carrera, ya en 2024 protagonizó las películas The Price of Money: A Largo Winch Adventure y Hey Joe, mientras que el año pasado apareció en Squali y Bunny-Man. Además, próximamente compartirá reparto con Tiffany Haddish, Christopher Meloni, Katt Williams, Craig Robinson y James Paxton en la comedia Toad.