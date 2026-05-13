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Ángel Antonio Herrera, periodista de ABC, responde a los ataques de Florentino Pérez: "Con la prensa conviene no meterse"

El periodista de ABC y colaborador de Espejo Público, en alusión a las declaraciones de Florentino Pérez en las que cargaba contra el medio, responde y da su opinión sobre la polémica rueda de prensa del presidente del Real Madrid.

Ángel Antonio Herrera, sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez

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Espejo Público
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"Tu que te metes todos los días con el Madrid", se refería Florentino Pérez a un periodista de ABC en la polémica rueda de prensa que concedió la tarde del martes. Posteriormente, cargaba contra el medio diciendo que su padre leía el ABC y le suscribió hace muchos años, pero ahora "he tomado la decisión de que me voy a dar de baja por honrarle, me lo agradecerá", añadía el directivo.

Unas palabras que sorprenden a Ángel Antonio Herrera, periodista en ABC y colaborador habitual del programa. Herrera asegura que el medio únicamente comentó "cuatro frases sin ir más allá" sobre el cansancio de Florentino.

"Cargó de un modo perfectamente injustificado sobre la prensa en general, particularmente contra ABC, cuando otros sitios puede que lo comentaran de manera mas venenosa", añadía el periodista al respecto y aconsejaba que "con la prensa conviene no meterse".

"No ha sido su mejor interveción"

Como madridista, afirma que la rueda de prensa no trató lo esperado por los aficionados: "la crisis del club". "No me pareció muy afortunada", ha considerado.

Bajo la opinión de que "no ha sido la mejor intervención de Florentino ni mucho menos", Herrera recordaba que el directivo llevaba más de diez años sin hacer una aparición como esta, "desabrochada o con descaro", ante una rueda de prensa. "Quedaran estas frases históricas", ha concluido.

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