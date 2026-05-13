La bomba de Ketty Garat sobre un hombre y una mujer relacionados con Sánchez y las fiestas sórdidas de Ábalos y Koldo: "Las dos dirigentes del PSOE se asustan"

Hace unas semanas, en el podcast de Espejo Público, la periodista y adjunta al director de 'The Objective', Ketty Garat, avanzó que su nuevo libro incluía una “bomba informativa” relacionada con el entorno más cercano de Pedro Sánchez. Ahora, la periodista ha vuelto a desvelar en Antena 3 nuevos detalles sobre el papel de Santos Cerdán y la gestión interna del llamado ‘caso Ábalos’: “La pieza de Santos Cerdán es clave y creo que esa es la principal bomba de mi libro”, asegura Garat. “Destapar cómo una persona como Cerdán, sucesor de Ábalos en la organización y guardián de sus secretos, despliega junto a otras personas una operación de daños encaminada a tapar la corrupción”.

La periodista sostiene además que las informaciones recogidas en su investigación apuntan directamente al conocimiento previo que tenía el presidente del Gobierno sobre la situación de José Luis Ábalos: “Esto permite confirmar que Sánchez lo sabía todo y que Cerdán no es más que la persona que ejecuta los planes del secretario general del partido, que en ese momento estaba preocupado por encapsular en Ábalos todas las responsabilidades”, afirma Ketty.

Una fiesta en 2020 y el aviso a Sánchez

Según relata Garat, uno de los episodios clave ocurrió en noviembre de 2020, varios meses antes de la destitución fulminante de Ábalos como ministro y secretario de Organización del PSOE en julio de 2021: “Yo lo acredité con el testimonio de varias partes implicadas”, explica. La periodista sitúa el origen de todo en una fiesta en la que estaban presentes dirigentes socialistas como Adriana Lastra, la directora de Comunicación del PSOE, Carolina Perles y Koldo García. “Carolina entonces era la mujer de Ábalos y les relata todo el calvario que está viviendo. Les dice que tiene pruebas. En esa fiesta Carolina se hunde, se rompe y se desahoga”, relata Garat. Ketty Garat asegura que la reacción dentro del partido fue inmediata: “Las dos dirigentes del PSOE se asustan y, a la semana, hablan con Carmen Calvo, que es la persona que avisa a Sánchez nueve meses antes de la destitución fulminante de Ábalos”.

La relación con Jessica Rodríguez

En su relato, Garat también pone el foco en la relación entre Ábalos y Jéssica Rodríguez, un asunto que forma parte de la investigación judicial del denominado ‘caso Koldo’: “Lo que tenemos acreditado es que la relación de Ábalos con Jéssica Rodríguez no se acaba en noviembre de 2019, como ambos han declarado en sede judicial, sino en noviembre de 2020, justo después de esa fiesta y después de que Sánchez tuviera conocimiento”, concluye la periodista.

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