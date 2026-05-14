Tortuga monta una fiesta inolvidable en Mask Singer al ritmo de los Hombres G

Tortuga ha demostrado que el caparazón no es excusa para quedarse quieto. La máscara invitada ha irrumpido en el escenario con el clásico ‘Voy a pasármelo bien’ de Hombres G, contagiando una energía y un buen rollo que ha puesto al público y al equipo de Mask Singer a saltar desde el primer acorde.

La puesta en escena ha sido un auténtico viaje en el tiempo que ha hecho rememorar al presentador y a los investigadores sus años más fiesteros allá por el final de la década de los 80. El entusiasmo ha sido tal que se ha podido escuchar a Boris Izaguirre exclamar eufórico: "¡Me encanta!", mientras no paraba de seguir el ritmo de pie junto a sus compañeros.

Esta energía arrolladora ha dejado a los investigadores dándole vueltas a la identidad que se oculta bajo el disfraz, combinando la veteranía del tema con una vitalidad impropia de los prejuicios de su especie. ¿Qué famoso se habrá atrevido a revolucionar el plató? ¡No te pierdas este momentazo!