¿Pesadilla o realidad? Esta tarde, Marta vuelve a ver a Fina en Sueños de libertad

Marta está desesperada por encontrar a Fina. Las pistas la van acercando a ella, pero la empresaria empieza a desanimarse al ver que ese esperado momento de volver a verla se hace esperar.

Además, tras hacer una llamada a una Asociación de Fotógrafos del Rosario en Argentina, la empresaria se ha derrumbado: le han contado que Fina ha estado muy enferma y que ahora nadie sabe nada de ella.

Marta se queda muy preocupada y le empiezan a invadir los malos pensamientos al pensar que a su amada algo malo podría haberle pasado. ¿Y si no vuelve a verla nunca más?

Sin emabrgo, de un momento a otro todo cambiará cuando Manuela le comunique a la hija de Damián que tiene una visita y que es...¡Fina!

Marta se quedará en shock. ¿Fina ha vuelto? , ¿Es real o es todo fruto de su imaginación?

Descúbrelo, esta tarde, en Sueños de libertad. A las 15:45h en Antena 3 y si no puedes esperar adelánte ya a verlo en atresplayer.