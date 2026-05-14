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MASK SINGER: Lydia Lozano se escondía bajo Pizza

Actuación | Programa 6

“¡Qué bien canta!”: Mejillón saca su lado más diva y glamurosa con ‘Tequiero’ de Vicco

La nueva máscara de Mask Singer ha llenado el escenario de ritmo con una actuación espectacular.

Actuación Mejillón

Actuación Mejillón

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Mejillón ha vuelto a demostrar que ha llegado a Mask Singer para convertirse en la gran revelación de la temporada. En su última aparición, la máscara ha dejado a todos boquiabiertos al interpretar ‘Tequiero’, el pegadizo éxito de Vicco y Abraham Mateo. Con una actitud de auténtica diva, ha transformado el plató en una fiesta total.

La puesta en escena ha sido deslumbrante, combinando la sofisticación de su brillante disfraz con una coreografía vibrante. A pesar de la dificultad de moverse con el disfraz, Mejillón ha derrochado carisma y una seguridad aplastante bajo los focos, demostrando un dominio absoluto del escenario que ha provocado que Roberto Brasero, como investigador invitado, exclame sorprendido: "¡Qué bien canta!".

Esta actuación ha conquistado al público y ha dejado al jurado dándole vueltas a sus apuestas. ¿Estamos ante una estrella internacional o ante un talento nacional experto en mover masas? No te pierdas el debut más glamuroso de la noche y revive el momentazo.

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