Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Día Niño Hospitalizado

La Fundación Pequeño Deseo repartirá 'superpoderes' en hospitales de toda España por el Día del Niño Hospitalizado

La iniciativa llega a una veintena de centros hospitalarios para acompañar emocionalmente a niños ingresados, familias y personas sanitario

D&iacute;a del Ni&ntilde;o Hospitalizado

Día del Niño HospitalizadoX @GVAsalualicante

Publicidad

Marta Cidancha
Publicado:

La Fundación Pequeño Deseo pone en marcha durante el mes de mayo una acción nacional de humanización hospitalaria con motivo del Día del Niño Hospitalizado, celebrado cada 13 de mayo. La iniciativa hace llegar más de 300 kits de superpoderes a niños ingresados en una veintena de hospitales de toda España con el objetivo de transformar el miedo en fuerza y acompañar emocionalmente tanto a los pacientes como a sus familias y al personal sanitario.

Los kits incluyen disfraces de superhéroes y serán entregados por personajes reconocidos por los más pequeños, que visitarán los hospitales para convertirse una jornada complicada en una experiencia más positiva. La acción busca aportar motivación e ilusión en momentos delicados del proceso médico, especialmente durante pruebas, tratamientos o ingresos prolongados.

Dónde repartirán los superpoderes

La acción ha llegado a hospitales de ciudades como Madrid, Valencia, Murcia, Málaga, Granada y Barcelona. Entre los centros participantes se encuentran el Hospital Universitario La Paz, el Hospital Universitario 12 de octubre, el Hospital Universitario Vall d'Hebron y el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, entre otros.

Más de dos décadas cumpliendo deseos

La Fundación Pequeño Deseo trabaja desde ele año 2000 para cumplir deseos a niños con enfermedades graves y crónicas con el objetivo de apoyarles emocionalmente y hacer más llevadera su enfermedad. Según la entidad, ya ha cumplido más de 7.700 deseos desde su creación.

La fundación también recuerda un estudio realizado en 2012 junto al Colegio de Psicólogos de Madrid y la Universidad Complutense que concluyó que el cumplimiento de deseos genera emociones positivas en los menores hospitalizados y mejora su bienestar emocional y el de su entorno más cercano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El primer positivo en hantavirus español corresponde a un pasajero hombre, con síntomas y que ya se encuentra aislado en la planta 22 del Gómez Ulla

Imagen del Hospital Gómez Ulla de Madrid

Publicidad

Sociedad

Día del Niño Hospitalizado

La Fundación Pequeño Deseo repartirá 'superpoderes' en hospitales de toda España por el Día del Niño Hospitalizado

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026

Efemérides de hoy 13 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 13 de mayo?

Efemérides de hoy 13 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 13 de mayo?

Antena3 Noticias
Huelva

Alfonso, hermano de uno de los guardia civiles que murieron en Huelva: "Están desprotegidos por el Gobierno"

Imagen de la calle afectada por la explosión de gas en Barcelona
Explosión Barcelona

Ocho heridos, dos de ellos graves, al explotar una bombona de butano en Barcelona

Bulo hantavirus
Hantavirus

Aena desmiente un falso cartel de prevención del hantavirus en el aeropuerto de Tenerife Sur

"Confirmamos que en el Aeropuerto de Tenerife Sur no se ha instalado ningún cartel como el que aparece en la imagen, se trata de un bulo", ha informado Aena a través de su cuenta de X.

El Vall d’Hebron ya trató en 2017 un grave caso de hantavirus en un joven que regresó de Nepal
Barcelona

El hospital Vall d’Hebron trató en 2017 un caso grave de hantavirus en un joven que regresó de Nepal

El doctor Fernando Salvador explica cómo evolucionó el paciente y aclara las diferencias entre las variantes asiáticas y americanas del hantavirus.

El vídeo de unos jóvenes lanzándose al mar desde una grúa

Un grupo de jóvenes se juega la vida lanzándose al mar desde una grúa en Agaete

Así vivían dos niños de 3 y 6 años en Tenerife

Venta de cocaína y condiciones de extrema insalubridad: así vivían dos niños de 3 y 6 años en Tenerife

La Guardia Civil atiende a una joven de 26 años que había quedado inconsciente en El Puerto

A prisión tras darle una paliza mortal a su amigo por una discusión y fingir encontrar el cadáver de manera fortuita

Publicidad