La Fundación Pequeño Deseo repartirá 'superpoderes' en hospitales de toda España por el Día del Niño Hospitalizado

La Fundación Pequeño Deseo pone en marcha durante el mes de mayo una acción nacional de humanización hospitalaria con motivo del Día del Niño Hospitalizado, celebrado cada 13 de mayo. La iniciativa hace llegar más de 300 kits de superpoderes a niños ingresados en una veintena de hospitales de toda España con el objetivo de transformar el miedo en fuerza y acompañar emocionalmente tanto a los pacientes como a sus familias y al personal sanitario.

Los kits incluyen disfraces de superhéroes y serán entregados por personajes reconocidos por los más pequeños, que visitarán los hospitales para convertirse una jornada complicada en una experiencia más positiva. La acción busca aportar motivación e ilusión en momentos delicados del proceso médico, especialmente durante pruebas, tratamientos o ingresos prolongados.

Dónde repartirán los superpoderes

La acción ha llegado a hospitales de ciudades como Madrid, Valencia, Murcia, Málaga, Granada y Barcelona. Entre los centros participantes se encuentran el Hospital Universitario La Paz, el Hospital Universitario 12 de octubre, el Hospital Universitario Vall d'Hebron y el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, entre otros.

Más de dos décadas cumpliendo deseos

La Fundación Pequeño Deseo trabaja desde ele año 2000 para cumplir deseos a niños con enfermedades graves y crónicas con el objetivo de apoyarles emocionalmente y hacer más llevadera su enfermedad. Según la entidad, ya ha cumplido más de 7.700 deseos desde su creación.

La fundación también recuerda un estudio realizado en 2012 junto al Colegio de Psicólogos de Madrid y la Universidad Complutense que concluyó que el cumplimiento de deseos genera emociones positivas en los menores hospitalizados y mejora su bienestar emocional y el de su entorno más cercano.

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