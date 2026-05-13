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Paco Marhuenda, sobre la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez: "Me partía de la risa"

La rueda de prensa concedida por el mandatario del Real Madrid la noche del martes ha generado un gran debate en la opinión pública por los polémicos comentarios del directivo.

Paco Marhuenda comenta la rueda de prensa de Florentino Pérez

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Espejo Público
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La sorpresiva rueda de prensa de la noche del martes que concedió Florentino Pérez, ya ha generado múltiples reacciones. En ella, además de anunciar un adelanto electoral con él como candidato, también ha cargado especialmente contra la prensa por una supuesta campaña de acoso y derribo hacia él mismo y hacia el club.

La mesa de 'Espejo Público' ha representado la dualidad de opiniones al respecto.

"Yo empaticé con Florentino"

Paco Marhuenda, director de 'La Razón', tras afirmar que le parece un genio y que le cae muy bien, ha justificado los comentarios de Florentino con los que se "partía de la risa". Los tildados como "desafortunados" por la opinión pública para Marhuenda son consecuencia de la edad de Florentino, 79 años, y de su triunfo en la vida. "Dijo lo que le dio la gana y yo empatice con él", afirma.

Rocío Martínez, periodista deportiva de Antena 3 que trabajó durante 11 años en Real Madrid Televisión, reconoce que el presidente del Real Madrid "tuvo comentarios desafortunados no apropiados para este momento". No obstante, justificaba el que se dirigía a una periodista como "niña", sosteniendo que era "un gesto de cariño".

Martínez sostiene que a quienes conocen a Florentino no les sorprende ver esta versión suya.

"Fue un esperpento"

Al otro lado de esta opinión, el periodista Javier Caraballo considera que la rueda de prensa fue "un esperpento". "Penoso", ha añadido.

Más avanzado el programa, Marhuernda se reafirmaba su posición y se refería al directivo como "el último dinosaurio que no quiere ganar dinero con el fútbol". Así explicaba que a Florentino "le obsesiona" pensar que siempre hay infiltrados en contextos como el de la rueda de prensa y, con los comentarios que hizo, "lo único que quería era defender al Real Madrid", defendía.

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