La Guardia Civil condena las "lamentables" declaraciones de María Jesús Montero tras la muerte de los dos agentes en Huelva: "Son los responsables"

Este viernes ocurría una tragedia en Huelva. Dos agentes de la Guardia Civil fallecían en un el choque de dos embarcaciones mientras perseguían a una narcolancha, otros dos resultaron heridos.

José Manuel del Valle, portavoz de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), atiende a la mesa de debate de 'Espejo Público' para condenar las declaraciones, que califica como "lamentables", de María Jesús Montero. La candidata al PSOE en Andalucía definía en eldebate electoral andaluz lo ocurrido como "accidente laboral".

"No se puede calificar de accidente laboral la persecución de una narcolancha", defiende el portavoz de la AUGC a la vez que explica que los narcotraficantes provocan estos accidentes "haciendo eses" en el mar. Además, expone que el riesgo era elevado ya que las dimensiones de la lacha de los narcotraficantes era mucho mayor, y cualquier ola es "mucho mas difícil mantener" para el Cuerpo de la Guardia Civil.

"El Gobierno tiene que dotarnos de medios"

Señalando directamente a la exministra de Hacienda y al Gobierno, Del Valle los tilda como "responsables" por no dales los riesgos laborales. "Nosotros somos funcionarios públicos, el Gobierno es el que tiene que dotarnos de nuestros medios", sostiene.

Los colaboradores se muestran empáticos con la lucha y la periodista de ABC, Ainhoa Martínez, pone sobre la mesa lo vivido en Barbate en febrero de 2024 para exponer que "es un problema que se lleva cronificando desde hace tiempo". En cuanto a las palabras de la candidata del PSOE en Andalucía, Martínez no considera que sean un desliz: "lo hace para encubrir al Gobierno ante la falta de medios, pero afecta a su campaña de gestión de lo publico".

Solicitan medios, personal y leyes más duras

José Manuel afirma haber presentado informes que recogen sus solicitudes a diferentes partidos políticos, a excepción del PSOE que dice "nunca les han recibido".

Susana Díaz responde abriendo la puerta a la escucha por parte de su partido y afirma que estos acontecimientos no dejarán de producirse "hasta que los narcos no vean que el Estado verdaderamente quiere impedir que el estrecho de Gibraltar sea un lugar seguro para ellos"

La Guardia Civil sigue pidiendo más medios, más personal y leyes más duras para que estas situaciones no sigan dándose. "Todo eso lo tienen los partidos políticos, solo tienen que aplicarlo", concluye el portavoz en referencia a dichas necesidades que pone en manifiesto.

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