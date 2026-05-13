El supuesto trío de Ábalos con prostitutas en un viaje oficial: "Se hicieron salvoconductos para que pudiera tener esa fiestecita"

El caso Ábalos suma una nueva polémica. Según una información publicada por el diario El Español, el exministro de Transportes José Luis Ábalos habría aprovechado un viaje oficial a Galicia, en abril de 2021, para mantener un encuentro privado con dos prostitutas trasladadas presuntamente con documentación oficial del Ministerio en plena pandemia.

Los hechos se remontan al 9 de abril de 2021, cuando Alberto Núñez Feijóo realizaba una visita oficial en Santiago de Compostela junto a Ábalos. Según la información revelada, Koldo García habría coordinado el desplazamiento de dos mujeres para acompañar al entonces ministro durante la noche.

Salvoconductos supuestamente firmados por el Ministerio

La principal novedad, según ha explicado el periodista de El Español, Arturo Criado, en Espejo Público, es el supuesto mecanismo utilizado para facilitar el viaje de las mujeres en plena COVID, cuando existían restricciones de movilidad.

“Lo que hemos descubierto es que para que Ábalos pudiera tener esa ‘fiestecita’ en Galicia con dos prostitutas, se hicieron salvoconductos para que pudieran viajar diciendo que eran asesoras externas del Ministerio de Transportes”, aseguraCriado.

El periodista ha detallado además que los documentos habrían sido elaborados desde el propio Ministerio: “Esto es un documento elaborado en el Ministerio de Transportes, firmado por la Secretaría del ministro Ábalos, con sello del Ministerio”.

Según el relato publicado, la secretaria del ministro rellenaba formularios con los datos personales que previamente le facilitaba Koldo García. “Ella cumplimentaba un formulario que le daban en el Ministerio con los datos que Koldo García le proporcionaba de las chicas que tenían que viajar”, ha añadido el periodista.

"Avión y hotel pagados"

Las conversaciones publicadas reflejan también cómo se habría organizado toda la logística del viaje. En uno de los mensajes difundidos, se puede leer: “Dime si necesita PCR, justificante, mándame foto del DNI y yo me encargo de todo lo demás como siempre”. En otro fragmento se menciona incluso el desplazamiento conjunto: “Avión y hotel pagados”.

Según la información publicada, las mujeres habrían viajado hasta Galicia utilizando esos permisos y habrían coincidido incluso en el mismo avión que Ábalos y Koldo García.

"Koldo, el “hombre de confianza"

Arturo Criado también destacó el papel central de Koldo García dentro de toda la operativa. “Koldo era el que buscaba siempre los contactos”, explicó el periodista.

Además, reveló una conversación en la que el propio asesor advertía a Ábalos sobre la necesidad de mantener distancia con los teléfonos y contactos de las mujeres: “Jefe, por favor, no tengas tú los teléfonos. Yo los pido, yo los consigo, yo los guardo”.

Para Criado, esa dependencia acabó convirtiéndose en el principal punto débil del exministro: “La mayor vulnerabilidad que tenía Ábalos se llamaba ‘su hombre de confianza’”.

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